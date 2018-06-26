Система управления регионом есть, но надо повышать качество ее работы. Такое заявление врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сделал на четвертой, последней площадке праймериз "Единой России" (если вы еще не знаете, что это, то расскажем ниже) в барнаульской филармонии в понедельник, 25 июня.
"Система управления в крае весьма добротная. Все вопросы, которые ставит жизнь и мы запланировали, находятся в сфере внимания органов власти. Но эффективность этой работы необходимо повышать. Изменения (в структуре власти — прим. ред.) будут, но без революций, непродуманных решений", — сказал Томенко.
Томенко, назначенный в конце мая президентом Путиным на должность временно исполняющего обязанности главы региона, собирается идти на губернаторские выборы. Он отметил, что понимает всю сложность работы в регионе и готов к ней.
"Я требователен к себе (в работе — прим. ред.) и коллегам. Считаю важным наладить прямое общение с жителями, чувствую запрос на прямой контакт", — подчеркнул Виктор Томенко.
Говоря о своих первостепенных задачах, он отметил необходимость повышения заработных плат, привлечения инвесторов, ремонта дорог.
Участие в форуме принимали единороссы и сторонники партии из Барнаула, Новоалтайска, Калманского, Первомайского, Тальменского, Тюменцевского, Романовского, Шелаболихинского, Топчихинского, Чарышского и других районов края.
А праймериз — это предварительное внутрипартийное голосование "Единой России". Есть несколько вариантов, но в данном случае используется такой: выдвигаются кандидаты (могут быть и беспартийные), они представляют свои программы, и по итогам нескольких форумов за них голосуют члены и сторонники партии. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, официально выдвигается от "Единой России" на выборы губернатора Алтайского края 9 сентября. Без сомнений, кандидатом от партии станет Виктор Томенко. Компанию ему на праймериз составляют депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Сергей Серов и Татьяна Ильюченко, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров.
Комментарии
Все правильно! Качество работы можно повысить и без революций. У Томенко есть опыт и желание, а значит все получится!
Томенко отметил главное:необходимость повышения заработных плат, привлечения инвесторов, ремонта дорог. А это самые главные проблемы у нас в крае. Хотя,с дорогами теперь все не так уж плохо. Постепенно все у нас наладится.
"Живой диалог" уже и действительно наладился с жителями,хотя он в регионе всего два понедельника. Дальше будет только больше
троллина с пресс-службы палится как никогда. как такую непроходимую тупость держат на работе?
Сейчас набегут проплаченный комментарии Машки Прусаковой из КПРФ
Очередной балабол) Поселок Ересной без света до сих пор)
"Я требователен к себе (в работе — прим. ред.) и коллегам. Считаю важным наладить прямое общение с жителями, чувствую запрос на прямой контакт", — подчеркнул Виктор Томенко. Это значит, что Томенко, серьёзно настроен решить все проблемы региона, и как то улучшить качество жизни населения.
Сейчас нет никаких оснований в нем сомневаться. Кого бы не выдвинули другие партии,голосовать все пойдут за Томенко.
балабол, то есть продолжит политику карлина, без революций это болото не разогнать
Чего же вы так нагло лжёте? Свет есть уже во всем поселке..
Троллина из пресс-службы, как твой Xiaomi Redmi Note 4 поживает? На iPhone еще не нализал?
Томенко отметил главное:необходимость повышения заработных плат,
Бюджетникам. Вы как-то забыли ,что речь шла именно про бюджетников. А за счёт чего им её повысят? За счёт того, что кто-то перестанет всё же воровать? Или всё таки нагнут бизнес?
Мне нравится,что он не ставит задачи прыгнуть выше головы,а все собирается решать постепенно. За такого человека и нужно голосовать.
Вы зачем раньше времени то переживаете о зарплатах? Нужно решать проблемы по мере их поступления!!!!
Жители больше всего доверяют тому, кто хоть как то пытается решить проблемы региона, поэтому Томенко, без сомнений победит в выборах губернатора алтайского края
Мне нравится,что он не ставит задачи прыгнуть выше головы,а все собирается решать постепенно. За такого человека и нужно голосовать.
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Особенно после его праймериза, где он заявлял, что его кредо это глубокий анали и тут же через пару минут отказался от своего кредо заявив, что ему некогда анализировать работать надо)))))))))))
ну если очередной словоблуд ваш кандидат, то флаг вам в руки)))))
За последние два года Барнаул и в целом край преобразился очень хорошо. Тот же нагорный парк вон какой построили. А про дороги я уже вообще ничего не говорю. Сомнений нет,что новый губернатор все сохранит и преумножит.
А причем тут постепенное решение задач?Или вам в методичке написали,что нужно оскорблять Томенко, а вам за это 3 тысячи дадут?Продажный..
Сейчас набегут проплаченный комментарии Машки Прусаковой из КПРФ
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А чем Прусакова плоха? тем что не обещает золотых гор?
Видела я эту методичку. Сплошная чернуха. Я лучше лизать буду за 20 тысяч в месяц.
Если Виктор Петрович идёт на диалог с жителями, это повышает возможность того, что его выберут т.к люди выбирают того, кто готов прислушаться к проблемам и готов их решить
Ох,уж эти Машки Прусаковой комментаторы..Все как обычно,никакой красноречивой речи.
Прусакова тем и плохо,что ничего пообещать не может т.к никакими ресурсами вообще не располагает.
Алтаю нужен Томенко!
26.06.2018 10:58
Гостю
+100500. То ли дело наша любимая ПАРТИЯ ЕР! Обладая всеми ресурсами только и делает, что обещания раздает. Мы гордимся нашей любимой ПАРТИЕЙ!
Настолько пишите безграмотно,что даже забыли какой у вас пол))) Или это часть вашего облика,который прописан в методичке!?