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Да, но: Томенко собрался улучшить качество работы властей Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Врио главы региона пообещал не проводить революций

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Система управления регионом есть, но надо повышать качество ее работы. Такое заявление врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сделал на четвертой, последней площадке праймериз "Единой России" (если вы еще не знаете, что это, то расскажем ниже) в барнаульской филармонии в понедельник, 25 июня.

"Система управления в крае весьма добротная. Все вопросы, которые ставит жизнь и мы запланировали, находятся в сфере внимания органов власти. Но эффективность этой работы необходимо повышать. Изменения (в структуре власти — прим. ред.) будут, но без революций, непродуманных решений", — сказал Томенко.

Томенко, назначенный в конце мая президентом Путиным на должность временно исполняющего обязанности главы региона, собирается идти на губернаторские выборы. Он отметил, что понимает всю сложность работы в регионе и готов к ней.

"Я требователен к себе (в работе — прим. ред.) и коллегам. Считаю важным наладить прямое общение с жителями, чувствую запрос на прямой контакт", — подчеркнул Виктор Томенко.

Говоря о своих первостепенных задачах, он отметил необходимость повышения заработных плат, привлечения инвесторов, ремонта дорог.

Участие в форуме принимали единороссы и сторонники партии из Барнаула, Новоалтайска, Калманского, Первомайского, Тальменского, Тюменцевского, Романовского, Шелаболихинского, Топчихинского, Чарышского и других районов края.

А праймериз — это предварительное внутрипартийное голосование "Единой России". Есть несколько вариантов, но в данном случае используется такой: выдвигаются кандидаты (могут быть и беспартийные), они представляют свои программы, и по итогам нескольких форумов за них голосуют члены и сторонники партии. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, официально выдвигается от "Единой России" на выборы губернатора Алтайского края 9 сентября. Без сомнений, кандидатом от партии станет Виктор Томенко. Компанию ему на праймериз составляют депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Сергей Серов и Татьяна Ильюченко, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2018 10:40
Максим Сергее

Все правильно! Качество работы можно повысить и без революций. У Томенко есть опыт и желание, а значит все получится!

0  0
26.06.2018 10:42
Ольга

Томенко отметил главное:необходимость повышения заработных плат, привлечения инвесторов, ремонта дорог. А это самые главные проблемы у нас в крае. Хотя,с дорогами теперь все не так уж плохо. Постепенно все у нас наладится.

0  0
26.06.2018 10:44
Позитив

"Живой диалог" уже и действительно наладился с жителями,хотя он в регионе всего два понедельника. Дальше будет только больше

0  0
26.06.2018 10:44
- гость -

троллина с пресс-службы палится как никогда. как такую непроходимую тупость держат на работе?

0  0
26.06.2018 10:44
- гость -

Сейчас набегут проплаченный комментарии Машки Прусаковой из КПРФ

0  0
26.06.2018 10:44
- гость -

Очередной балабол) Поселок Ересной без света до сих пор)

0  0
26.06.2018 10:45
- гость -

"Я требователен к себе (в работе — прим. ред.) и коллегам. Считаю важным наладить прямое общение с жителями, чувствую запрос на прямой контакт", — подчеркнул Виктор Томенко. Это значит, что Томенко, серьёзно настроен решить все проблемы региона, и как то улучшить качество жизни населения.

0  0
26.06.2018 10:46
- гость -

Сейчас нет никаких оснований в нем сомневаться. Кого бы не выдвинули другие партии,голосовать все пойдут за Томенко.

0  0
26.06.2018 10:46
- гость -

балабол, то есть продолжит политику карлина, без революций это болото не разогнать

0  0
26.06.2018 10:47
Гостю

Чего же вы так нагло лжёте? Свет есть уже во всем поселке..

0  0
26.06.2018 10:47
- гость -

Троллина из пресс-службы, как твой Xiaomi Redmi Note 4 поживает? На iPhone еще не нализал?

0  0
26.06.2018 10:48
- гость -

Томенко отметил главное:необходимость повышения заработных плат,

Бюджетникам. Вы как-то забыли ,что речь шла именно про бюджетников. А за счёт чего им её повысят? За счёт того, что кто-то перестанет всё же воровать? Или всё таки нагнут бизнес?

0  0
26.06.2018 10:49
СашОК

Мне нравится,что он не ставит задачи прыгнуть выше головы,а все собирается решать постепенно. За такого человека и нужно голосовать.

0  0
26.06.2018 10:51
Гостю

Вы зачем раньше времени то переживаете о зарплатах? Нужно решать проблемы по мере их поступления!!!!

0  0
26.06.2018 10:51
Алина

Жители больше всего доверяют тому, кто хоть как то пытается решить проблемы региона, поэтому Томенко, без сомнений победит в выборах губернатора алтайского края

0  0
26.06.2018 10:52
- гость -

Мне нравится,что он не ставит задачи прыгнуть выше головы,а все собирается решать постепенно. За такого человека и нужно голосовать.
_______________
Особенно после его праймериза, где он заявлял, что его кредо это глубокий анали и тут же через пару минут отказался от своего кредо заявив, что ему некогда анализировать работать надо)))))))))))
ну если очередной словоблуд ваш кандидат, то флаг вам в руки)))))

0  0
26.06.2018 10:53
Барнаулец

За последние два года Барнаул и в целом край преобразился очень хорошо. Тот же нагорный парк вон какой построили. А про дороги я уже вообще ничего не говорю. Сомнений нет,что новый губернатор все сохранит и преумножит.

0  0
26.06.2018 10:54
Гостю

А причем тут постепенное решение задач?Или вам в методичке написали,что нужно оскорблять Томенко, а вам за это 3 тысячи дадут?Продажный..

0  0
26.06.2018 10:56
- гость -

Сейчас набегут проплаченный комментарии Машки Прусаковой из КПРФ
__________
А чем Прусакова плоха? тем что не обещает золотых гор?

0  0
26.06.2018 10:57
Максим Сергее

Видела я эту методичку. Сплошная чернуха. Я лучше лизать буду за 20 тысяч в месяц.

0  0
26.06.2018 10:57
Андрей

Если Виктор Петрович идёт на диалог с жителями, это повышает возможность того, что его выберут т.к люди выбирают того, кто готов прислушаться к проблемам и готов их решить

0  0
26.06.2018 10:57
Нет КПРФ!

Ох,уж эти Машки Прусаковой комментаторы..Все как обычно,никакой красноречивой речи.

0  0
26.06.2018 10:58
Гостю

Прусакова тем и плохо,что ничего пообещать не может т.к никакими ресурсами вообще не располагает.

0  0
26.06.2018 10:59
Алтай за Томе

Алтаю нужен Томенко!

0  0
26.06.2018 11:00
Андрей и Ольга


26.06.2018 10:58
Гостю


+100500. То ли дело наша любимая ПАРТИЯ ЕР! Обладая всеми ресурсами только и делает, что обещания раздает. Мы гордимся нашей любимой ПАРТИЕЙ!

0  0
26.06.2018 11:01
Максиму

Настолько пишите безграмотно,что даже забыли какой у вас пол))) Или это часть вашего облика,который прописан в методичке!?

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