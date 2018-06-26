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Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае заявило о доказанном факте ценового сговора скупщиков молока в Усть-Калманском районе.
Напомним, что антимонопольщики ранее отреагировали на жалобы владельцев личных подсобных хозяйств, которые сообщили о снижении уровня закупочных цен.
"Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю завершило рассмотрение дела в отношении трех сборщиков молока, работающих на рынке услуг по закупу сырого молока в Усть-Калманском районе. АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП Шаталов и ИП Жуков признаны нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения соглашения, приводящего к установлению и поддержанию закупочных цен на сырое молоко", — констатируют в краевом УФАС.
Было установлено, что в декабре-январе у всех трех закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале на территории района произошло снижение закупочных цен за литр сырого молока.
При этом все закупщики одновременно снизили цену, установив ее с 1 февраля на уровне 16 рублей за литр, а с 16 февраля — 15 рублей.
"Представители компаний сговор не признали, объясняя снижение цен сезонным колебанием и конъюнктурой рынка", — также отмечают в УФАС, добавляя, что на самом деле у участников соглашения не было объективных причин вести "синхронную" ценовую политику.
Комментируя поведение участников сговора, глава УФАС Степан Поспелов подчеркнул: "Договоренность о единообразной ценовой политике и поддержание одинаковых закупочных цен серьезно ограничивают конкуренцию на рынке и исключают для владельцев личных подсобных хозяйств возможность воспользоваться более выгодными условиями при сдаче молока".
В данный момент в антимонопольном ведомстве изготавливают решение в полном объеме. Всем ответчикам по делу будут выданы предписания о прекращении действия ценового соглашения.
Кроме того, отметим, что в Алтайском краевом УФАС находится на рассмотрении еще одно дело по признакам ценового сговора в Поспелихинском районе.
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