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Кондуктор и водитель в Барнауле час удерживали пенсионерку в автобусе

, ИА "Амител"
Вызволить пожилую женщину из рук кондуктора и водителя удалось лишь дочери пенсионерки

Фото: кадр из видео

В Барнауле кондуктор и водитель автобуса 53-го маршрута почти час удерживали 77-летнюю пенсионерку Надежду Бражникову, которая забыла дома пенсионное удостоверение, при этом сам проездной был у нее с собой, сообщают "Наши новости".

Женщина забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением, однако с собой был проездной с фотографией и именем. Но без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили.

"Сказали, что до конца довезут. Думаю: довезут до конца, там начальство их разберется. А они на Новом рынке остановили", — сказала пенсионерка.

Сначала пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась — колени больные. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке тоже отказал. Всех пассажиров выпустили, пожилую женщину оставили.

Почти час она находилась в автобусе, из-за духоты резко подскочило давление.

Вызволить пожилую женщину из рук кондуктора и водителя удалось лишь дочери.

"Я еле выцарапала из автобуса бабушку. При этом у водителя было открыто окно, а кондуктор стояла на улице в теньке", — рассказала Ольга Васина, дочь пенсионерки.

Персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции.

После приезда скорой, которая привела пожилую женщину в чувство, на место прибыла полиция. Будут ли наказаны водитель с кондуктором — неизвестно. В транспортной компании, к которой относится 53-й маршрут, комментировать произошедшее отказались.

На данный момент на персонал автобуса было принято заявление по факту незаконного удержания и издевательства над человеком.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.06.2018 12:04
- гость -

Вот твари

0  0
26.06.2018 12:06
- гость -

отморозки блин..

0  0
26.06.2018 12:06
- гость -

господи да заплатил ктонить бы 20р им пусть подавились бы...нет все вышли пошли пересаживаться

0  0
26.06.2018 12:06
- гость -

С зацами разговор коиоткий.

0  0
26.06.2018 12:08
- гость -

из-за 25 рублей час простояли?сказочные идиоты

0  0
26.06.2018 12:09
- гость -

а почему они должны за неё платить?

0  0
26.06.2018 12:10
Павлик

Лично бы и водиле и кондуктору объяснил физически болезненно, что так делать нельзя.

0  0
26.06.2018 12:10
- гость -

твари а а если с ней плохо будет старый больной человек...гнать в шею

0  0
26.06.2018 12:11
- гость -

26.06.2018 12:10!я бы поддержала

0  0
26.06.2018 12:12
- гость -

26.06.2018 12:09!!да не за нее у нее был проездной с фоткой..а просто из принцепа что бы эта кабыла подавилась этим белетиком

0  0
26.06.2018 12:12
- гость -

Вас таких рыцарей Павликов пол автобуса было, но все предпочли выйти.

0  0
26.06.2018 12:13
- гость -

Русские своих не бросают. Бабуля ещё вчера уволилась.

0  0
26.06.2018 12:14
- гость -

Куда мы катимся, люди

0  0
26.06.2018 12:15
- гость -

Надо поднять цены на проезд. Всё, я звоню Томенко.

0  0
26.06.2018 12:17
- гость -

вот оно человеческое лицо капитализма ...

0  0
26.06.2018 12:17
- гость -

Сейчас все "по Я БЫкают и успокоятся через 10 минут. Народ-победитель, народ-богоносец.

0  0
26.06.2018 12:19
- гость -

12.17 а чего же вы, калмунисты, профукали свой калмунистический рай на земле?

0  0
26.06.2018 12:20
guest365

Поддержу кондуктора. Тут и правда сложно на вид определить возраст бабушки. Уверен, ей даже сигареты с пивом не продают в магазинах, паспорт требуют. На вид бабульке лет 14-16. Кондуктор, требуя пенсионное удостоверение, чтобы убедиться в том, что перед ней на самом деле пенсионерка, а не студентка профтехучилища 2002 года рождения (будущая швея-мотористка), поступала правильно. В принципе, можно было и вообще прекратить весь цирк, сорвав с бабушки парик и маску пожилого человека. А если по делу, то разбить бы рожи...

0  0
26.06.2018 12:21
Тамара

Что, нормальных людей в автобусе среди пассажиров не было? Некому было оплатить 20 рублей за пожилого человека?
Стыдно, а если ты на ее месте или твоя мама, бабушка?

0  0
26.06.2018 12:22
- гость -

Хозя Евробуса должен прилюдно сам себя высечь.

0  0
26.06.2018 12:24
Ирина

Оскатинились люди совсем! Водителя надо обязательно наказать. По пассажирке и так было видно, человек пожилой, зачем издеваться то! Таким нельзя с людьми работать. Пусть пересадят его на мусоровоз-и польза и наказание будет.

0  0
26.06.2018 12:24
- гость -

на проездном же русским языком написано "Без пенсионного недействителен" . действовали по закону. могут удерживать зайца до приезда милиции. если бы все соблюдали закон - Россия была бы лучшей в мире страной!

0  0
26.06.2018 12:25
гость

Посмотрите на крысиную рожу этой кондукторши! Да для неё нет ничего святого кроме денег! А водила вообще спрятался от камеры! Эта вся история показывает одно, что на самом деле водители и кондуктора пассажиров ненавидят, хотя без последних у этой бессовестной братии и заработка бы не было!

0  0
26.06.2018 12:25
- гость -


Стыдно, а если ты на ее месте или твоя мама, бабушка?
------
По такого рода рассуждениям, сразу видно человека с двузначным IQ.

0  0
26.06.2018 12:27
Ирина

Что вы так всполошились??? Водитель и кондуктор ведь никогда не будут пенсионерам и в общественном транспорте по проездными тоже не будут ездить и память у них будет отменная. Поэтому и ведут себя, как бессмертные

0  0
26.06.2018 12:32
- гость -


26.06.2018 12:21
Тамара
За что платить? У бабушки был проездной билет, причем с фотографией! Кондуктор требовала пенсионное удостоверение (!), зачем? Ездить редко приходится в автобусах, но сколько вижу, пенсионеры только проездной показывают и все, кондуктору этого хватает!

0  0
26.06.2018 12:32
- гость -

водятла с кондухторшей наказать. но и почему у бабки проездной лежал отдельно от пенсионного? сколько в ОТ наблюдаю пенсионеров, у всех проездной в обложку пенсионного вставлен.

0  0
26.06.2018 12:34
гость

Она в 77 лет выглядела на 55? Да ну на фиг

0  0
26.06.2018 12:36
гость

Жене Макрона 65 лет, даже после пластики все равно видно, что не 55. Невозможно в 77 лет выглядеть на 55

0  0
26.06.2018 12:38
Гость

хозяин этого автобуса просто обязан принести бабке извинения и купить путёвку в санаторий за моральный и физический ущерб!

0  0
26.06.2018 12:39
Ирина

Какое-то у нас прям негативное отношение к старикам(что в больницах, что в транспорте, никто не уступит места). Люди, будьте вежливый и внимательней. Ведь сами такими будем, может ещё и хуже, если доживём. Это же наши мамы, бабушки. Ужасно просто.

0  0
26.06.2018 12:40
- гость -

Можно долго спорить кто прав, кто виноват, но есть человеческое понятие... Все мы будем старыми и немощными (хотя в душе так и будем молодыми)! Надо относиться с уважением к людям в пожилом возрасте! Молодость проносится незаметно!!!

0  0
26.06.2018 12:41
- гость -

Господи, как же стыдно за таких уродов - работников общественного транспорта!

0  0
26.06.2018 12:42
гость

А вот жене Трампа 48 лет, но по виду ей реально могут пиво не продать. На выпускном сегодня многие примерно также будут выглядеть

0  0
26.06.2018 12:42
- гость -

Чего всполошились то? Всё же обошлось. Просто законные кондуктор и водитель не захотели бесплатно везти зайца и предложили ей бесплатно прогуляться, но так называемая пенсионерка предпочла эскалацию конфликта

0  0
26.06.2018 12:43
- гость -

Кондуктор по инструкции действовала. Вобще странно, бабуля себя нормально вела? Поди еще права качала?) тогда понятно становится, почему и кондуктор настояла, и пассажиры предпочли пересесть.

0  0
26.06.2018 12:44
- гость -


26.06.2018 12:42
- гость -
Бабушка не являлась "зайцем", у нее был проездной!

0  0
26.06.2018 12:44
Гость

Основная масса людей, населяющих Барнаул - быдло, не так давно переехавшее из деревень. Люди привезли свою культуру, хамскую и незамысловатую - своя рубашка ближе к телу, удавлюсь за рубль, и прочее. Это относится и к пассажирам и к кондуктору с водителем. Одни равнодушно прошли мимо, вторые наслаждались своей маленькой властью над пожилой женщиной.

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