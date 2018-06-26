В Барнауле кондуктор и водитель автобуса 53-го маршрута почти час удерживали 77-летнюю пенсионерку Надежду Бражникову, которая забыла дома пенсионное удостоверение, при этом сам проездной был у нее с собой, сообщают "Наши новости".
Женщина забыла сумку с деньгами и пенсионным удостоверением, однако с собой был проездной с фотографией и именем. Но без пенсионного кондуктор принимать проездной отказалась, и движение автобуса остановили.
"Сказали, что до конца довезут. Думаю: довезут до конца, там начальство их разберется. А они на Новом рынке остановили", — сказала пенсионерка.
Сначала пенсионерке предложили выйти, но идти пешком она отказалась — колени больные. По ее словам, водитель в нецензурной форме в дальнейшей поездке тоже отказал. Всех пассажиров выпустили, пожилую женщину оставили.
Почти час она находилась в автобусе, из-за духоты резко подскочило давление.
Вызволить пожилую женщину из рук кондуктора и водителя удалось лишь дочери.
"Я еле выцарапала из автобуса бабушку. При этом у водителя было открыто окно, а кондуктор стояла на улице в теньке", — рассказала Ольга Васина, дочь пенсионерки.
Персонал автобуса в своих действиях ничего неправомерного не усмотрел. По словам кондуктора, она и водитель действовали по инструкции.
После приезда скорой, которая привела пожилую женщину в чувство, на место прибыла полиция. Будут ли наказаны водитель с кондуктором — неизвестно. В транспортной компании, к которой относится 53-й маршрут, комментировать произошедшее отказались.
На данный момент на персонал автобуса было принято заявление по факту незаконного удержания и издевательства над человеком.
Комментарии
Вот твари
отморозки блин..
господи да заплатил ктонить бы 20р им пусть подавились бы...нет все вышли пошли пересаживаться
С зацами разговор коиоткий.
из-за 25 рублей час простояли?сказочные идиоты
а почему они должны за неё платить?
Лично бы и водиле и кондуктору объяснил физически болезненно, что так делать нельзя.
твари а а если с ней плохо будет старый больной человек...гнать в шею
26.06.2018 12:10!я бы поддержала
26.06.2018 12:09!!да не за нее у нее был проездной с фоткой..а просто из принцепа что бы эта кабыла подавилась этим белетиком
Вас таких рыцарей Павликов пол автобуса было, но все предпочли выйти.
Русские своих не бросают. Бабуля ещё вчера уволилась.
Куда мы катимся, люди
Надо поднять цены на проезд. Всё, я звоню Томенко.
вот оно человеческое лицо капитализма ...
Сейчас все "по Я БЫкают и успокоятся через 10 минут. Народ-победитель, народ-богоносец.
12.17 а чего же вы, калмунисты, профукали свой калмунистический рай на земле?
Поддержу кондуктора. Тут и правда сложно на вид определить возраст бабушки. Уверен, ей даже сигареты с пивом не продают в магазинах, паспорт требуют. На вид бабульке лет 14-16. Кондуктор, требуя пенсионное удостоверение, чтобы убедиться в том, что перед ней на самом деле пенсионерка, а не студентка профтехучилища 2002 года рождения (будущая швея-мотористка), поступала правильно. В принципе, можно было и вообще прекратить весь цирк, сорвав с бабушки парик и маску пожилого человека. А если по делу, то разбить бы рожи...
Что, нормальных людей в автобусе среди пассажиров не было? Некому было оплатить 20 рублей за пожилого человека?
Стыдно, а если ты на ее месте или твоя мама, бабушка?
Хозя Евробуса должен прилюдно сам себя высечь.
Оскатинились люди совсем! Водителя надо обязательно наказать. По пассажирке и так было видно, человек пожилой, зачем издеваться то! Таким нельзя с людьми работать. Пусть пересадят его на мусоровоз-и польза и наказание будет.
на проездном же русским языком написано "Без пенсионного недействителен" . действовали по закону. могут удерживать зайца до приезда милиции. если бы все соблюдали закон - Россия была бы лучшей в мире страной!
Посмотрите на крысиную рожу этой кондукторши! Да для неё нет ничего святого кроме денег! А водила вообще спрятался от камеры! Эта вся история показывает одно, что на самом деле водители и кондуктора пассажиров ненавидят, хотя без последних у этой бессовестной братии и заработка бы не было!
Стыдно, а если ты на ее месте или твоя мама, бабушка?
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По такого рода рассуждениям, сразу видно человека с двузначным IQ.
Что вы так всполошились??? Водитель и кондуктор ведь никогда не будут пенсионерам и в общественном транспорте по проездными тоже не будут ездить и память у них будет отменная. Поэтому и ведут себя, как бессмертные
26.06.2018 12:21
Тамара
За что платить? У бабушки был проездной билет, причем с фотографией! Кондуктор требовала пенсионное удостоверение (!), зачем? Ездить редко приходится в автобусах, но сколько вижу, пенсионеры только проездной показывают и все, кондуктору этого хватает!
водятла с кондухторшей наказать. но и почему у бабки проездной лежал отдельно от пенсионного? сколько в ОТ наблюдаю пенсионеров, у всех проездной в обложку пенсионного вставлен.
Она в 77 лет выглядела на 55? Да ну на фиг
Жене Макрона 65 лет, даже после пластики все равно видно, что не 55. Невозможно в 77 лет выглядеть на 55
хозяин этого автобуса просто обязан принести бабке извинения и купить путёвку в санаторий за моральный и физический ущерб!
Какое-то у нас прям негативное отношение к старикам(что в больницах, что в транспорте, никто не уступит места). Люди, будьте вежливый и внимательней. Ведь сами такими будем, может ещё и хуже, если доживём. Это же наши мамы, бабушки. Ужасно просто.
Можно долго спорить кто прав, кто виноват, но есть человеческое понятие... Все мы будем старыми и немощными (хотя в душе так и будем молодыми)! Надо относиться с уважением к людям в пожилом возрасте! Молодость проносится незаметно!!!
Господи, как же стыдно за таких уродов - работников общественного транспорта!
А вот жене Трампа 48 лет, но по виду ей реально могут пиво не продать. На выпускном сегодня многие примерно также будут выглядеть
Чего всполошились то? Всё же обошлось. Просто законные кондуктор и водитель не захотели бесплатно везти зайца и предложили ей бесплатно прогуляться, но так называемая пенсионерка предпочла эскалацию конфликта
Кондуктор по инструкции действовала. Вобще странно, бабуля себя нормально вела? Поди еще права качала?) тогда понятно становится, почему и кондуктор настояла, и пассажиры предпочли пересесть.
26.06.2018 12:42
- гость -
Бабушка не являлась "зайцем", у нее был проездной!
Основная масса людей, населяющих Барнаул - быдло, не так давно переехавшее из деревень. Люди привезли свою культуру, хамскую и незамысловатую - своя рубашка ближе к телу, удавлюсь за рубль, и прочее. Это относится и к пассажирам и к кондуктору с водителем. Одни равнодушно прошли мимо, вторые наслаждались своей маленькой властью над пожилой женщиной.