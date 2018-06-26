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Милонов обругал писательницу, заявившую об отсталости России от Европы

, ИА "Амител"
Он также подчеркнул, что Улицкую уже давно никто не считает русской писательницей

Фото: gospress.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на писательницу Людмилу Улицкую за ее слова о том, что Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет, сообщает URA.RU

Такое поведение парламентарий назвал девиацией. "Это обычный вид девиации, когда есть неполживцы, которые живут в России. Никому, кроме России, они не нужны, но, попадая на Запад, они любят пройтись по нашей стране", — заявил Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также подчеркнул, что Улицкую уже давно никто не считает русской писательницей.

Ранее Улицкая в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" заявила, что Россия отстает от цивилизованной Европы примерно на 150 лет, а самим россиянам не хватает культуры и образования. Она отметила, что разница чувствуется, когда приходится общаться с людьми разных стран. При этом писательница признала, что в России и на Украине есть те, кто европейцам не уступает — высокоразвитые цивилизованные люди, которые знают несколько языков, которые по своему сознанию скорее европейцы. Изменить ситуацию, по ее словам, можно, повышая культурный уровень.

После этого с критикой в адрес писательницы уже выступили сенатор Алексей Пушков и видеоблогер Дмитрий Пучков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.06.2018 12:50
- гость -

Ни дорог, ни медицины, ни образования - до 60 лет не доживаем, но уход на пенсию переносим - и все хорошо и никто не виноват, но виновата писательница...

0  0
26.06.2018 13:05
гость

Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет

150 лет Европа не умела строить атомные станции. Она их до сих пор толком не умеет строить. А еще женщин полностью в правах с мужчинами в Европе уравняли через 30 лет после России. Хотя тут может они и правы. Даже геи у нас были 150 лет назад, хотя я до сих пор ни одного гея в живую не видел. Да и хрен с ними

0  0
26.06.2018 13:09
- гость -

Активизация варварства в России является фундаментальной причиной охлаждения отношений между Россией и Европой. Варварство как жизненный уклад, лишенный культуры, настолько развилось, что пронизало все структуры материальных и духовных практик и обществ. Мало того, варварство и бескультурье создало и продолжает создавать свои институты, идеологию, захватывает позиции во власти, рекрутирует сообщников. и как апофеоз этого варварства , некритическое, суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям теперь именуется «духовные скрепы».

0  0
26.06.2018 13:12
гость

Активизация варварства в Европе является фундаментальной причиной охлаждения отношений между Россией и Европой. Варварство как жизненный уклад, лишенный культуры, настолько развилось, что пронизало все структуры материальных и духовных практик и обществ. Мало того, варварство и бескультурье создало и продолжает создавать свои институты, идеологию, захватывает позиции во власти, рекрутирует сообщников. и как апофеоз этого варварства , некритическое, суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям теперь именуется «духовные скрепы».

0  0
26.06.2018 13:14
- гость -

Улицкая это не писательница. Это рупор через который понос брызжет .

0  0
26.06.2018 13:16
- гость -

Патриотизм в понимании Милонова - зажмуриться и не видеть проблем. Как дети в прятки играют.

0  0
26.06.2018 13:19
- гость -

26.06.2018 13:05
гость
Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет

150 лет Европа не умела строить атомные станции.

Причём тут атомные станции, первая АЭС построена в СССР, культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается, речь идёт о деградации сегодняшней России

0  0
26.06.2018 13:25
- гость -

патриотизм это когда, под Hennessy на вилле в Пальма де Майорка купленной на откаты, всплакнуть о судьбе России

0  0
26.06.2018 13:37
- гость -

А мне интересно кто финансирует пиар всех этих существ в наших СМИ? Господа, а вам не наплевать о чём тявкает каждая подзаборная шавка? Вы устраиваете разбор в соцсетях и на форумах на тему где и как вас облаяли? Общеизвестно что лучший способ борьбы с троллями - игнор. Но нет, мы всерьёз обсуждаем что сказали кикабидзе-улицкие-ахеджаковы-макаревичи-серебряковы. И если информация по поводу двух последних нужна чтобы можно было наказать их рублём путём отказа от посещения концерта или фильма, то на первых трёх нужно плюнуть, Бог им судья.

0  0
26.06.2018 13:41
Грантштейн

Сам Милонов, и всё, что он говорит - однозначно в помойку. Без колебаний.
Но.
Госпожа Улицкая и сама еще та помоешница.
Дочь репрессированных эвридэев.
Живет во Франции.
Участница конгресса «Украина — Россия: диалог», прошедшего 25 апреля 2014 года в Киеве.
Учредитель «Лиги избирателей», тоже очень интересной конторки с участием Акунина (опять же живет во Франции), Юры-музыканта и Тани и Миши Шацей.
Критически оценивает ситуацию внутри России, считая, что «нынешняя политика превращает Россию в страну варваров» и "моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией".
В общем, из обще-человеков.

И еще: про варварство русских она рассказывала на Украине, стране, где националисты громят посольства и культурные представительства.
Ну, да, это-ж они некультурный Совок варварят, а это с точки зрения Улицких можно и нужно.

0  0
26.06.2018 13:50
Unknown

26.06.2018 13:41
Грантштейн

Вот вообще не знаю - кто такая Улицкая. Да и б-г на нее. Мне без разницы.
А вот когда обсуждают не ЧТО говорит, а КТО говорит - это слив.

0  0
26.06.2018 13:51
гость

26.06.2018 13:19
- гость -
культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается

Какой культурный уровень может быть у совка? И когда называют РФ агрессивной, вспоминают все войны, которые вел СССР. Не уточняя, что с другой стороны в этих войнах явно или не явно, но стопудово присутствовало США. Атомные станции это то, что досталось нам от СССР и мы эту культуру не утратили. А это сложней, чем атомная бомба, это контролируемая ядерная реакция

0  0
26.06.2018 14:01
- гость -

26.06.2018 13:51
гость
26.06.2018 13:19
- гость -
культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается

Какой культурный уровень может быть у совка

Культура СССР – крайне противоречивое явление, содержит в себе и положительные и крайне негативные тенденции, фантастические успехи и невосполнимые потери, была официальная и подпольная субкультура.

0  0
26.06.2018 14:02
- гость -

Некоторые российские писатели тоже отреагировали на слова улицкой произнесённые в интервью украинскому ведущему.В частности Арбатова отметила : «Может быть, она (литература) находится на его обочине, но я бесконечно встречаюсь с молодыми авторами. Я смотрю, что происходит в театре, в кино, где колоссальные прорывы молодого поколения. Поэтому я абсолютно не согласна»,

0  0
26.06.2018 14:10
Unknown

26.06.2018 13:05
гость
150 лет Европа не умела строить атомные станции. Она их до сих пор толком не умеет строить.
---
Точно. Не умеет. В одной только Франции 58 действующих реакторов, и ни одного Чернобыля. Слабаки.

0  0
26.06.2018 14:11
Грантштейн

26.06.2018 13:50
Unknown
Авторство высказывания напрямую связано с его содержанием. Или вы будете возражать?
Я не жду, чтобы, например, Шендерович что-то положительное сказал о России. Так и Улицкая обсуждает "варварство" России с уб людками-националистами. Это, по-моему, красноречивее всего говорит и о самом высказывании, и об авторе.

0  0
26.06.2018 14:18
гость

26.06.2018 14:10
Unknown

Европа это не только Франция, там есть культурная и цивилизованная Польша и Прибалтика, от который Россия отстала на 150 лет

0  0
26.06.2018 14:22
- гость -

У нас половина населения ходит в туалет на улице, таскает воду на себе, топит печь. Здесь мы сильно отстали.

0  0
26.06.2018 14:22
- гость -

26.06.2018 14:10
Unknown
Точно. Не умеет. В одной только Франции 58 действующих реакторов, и ни одного Чернобыля. Слабаки.
---
Еще в Европе есть цивилизованное Косово, от которого Россия отстала на 150 лет. В Косово ядерные реакторы очевидно штампуют пачками и ни одного Чернобыля, который эксплуатировали хохлы и взорвались вместе с ним

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