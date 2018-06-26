Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на писательницу Людмилу Улицкую за ее слова о том, что Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет, сообщает URA.RU.
Такое поведение парламентарий назвал девиацией. "Это обычный вид девиации, когда есть неполживцы, которые живут в России. Никому, кроме России, они не нужны, но, попадая на Запад, они любят пройтись по нашей стране", — заявил Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также подчеркнул, что Улицкую уже давно никто не считает русской писательницей.
Ранее Улицкая в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" заявила, что Россия отстает от цивилизованной Европы примерно на 150 лет, а самим россиянам не хватает культуры и образования. Она отметила, что разница чувствуется, когда приходится общаться с людьми разных стран. При этом писательница признала, что в России и на Украине есть те, кто европейцам не уступает — высокоразвитые цивилизованные люди, которые знают несколько языков, которые по своему сознанию скорее европейцы. Изменить ситуацию, по ее словам, можно, повышая культурный уровень.
После этого с критикой в адрес писательницы уже выступили сенатор Алексей Пушков и видеоблогер Дмитрий Пучков.
Комментарии
Ни дорог, ни медицины, ни образования - до 60 лет не доживаем, но уход на пенсию переносим - и все хорошо и никто не виноват, но виновата писательница...
Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет
150 лет Европа не умела строить атомные станции. Она их до сих пор толком не умеет строить. А еще женщин полностью в правах с мужчинами в Европе уравняли через 30 лет после России. Хотя тут может они и правы. Даже геи у нас были 150 лет назад, хотя я до сих пор ни одного гея в живую не видел. Да и хрен с ними
Активизация варварства в России является фундаментальной причиной охлаждения отношений между Россией и Европой. Варварство как жизненный уклад, лишенный культуры, настолько развилось, что пронизало все структуры материальных и духовных практик и обществ. Мало того, варварство и бескультурье создало и продолжает создавать свои институты, идеологию, захватывает позиции во власти, рекрутирует сообщников. и как апофеоз этого варварства , некритическое, суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям теперь именуется «духовные скрепы».
Активизация варварства в Европе является фундаментальной причиной охлаждения отношений между Россией и Европой. Варварство как жизненный уклад, лишенный культуры, настолько развилось, что пронизало все структуры материальных и духовных практик и обществ. Мало того, варварство и бескультурье создало и продолжает создавать свои институты, идеологию, захватывает позиции во власти, рекрутирует сообщников. и как апофеоз этого варварства , некритическое, суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям теперь именуется «духовные скрепы».
Улицкая это не писательница. Это рупор через который понос брызжет .
Патриотизм в понимании Милонова - зажмуриться и не видеть проблем. Как дети в прятки играют.
26.06.2018 13:05
гость
Россия отстает от Европы в развитии на 150 лет
150 лет Европа не умела строить атомные станции.
Причём тут атомные станции, первая АЭС построена в СССР, культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается, речь идёт о деградации сегодняшней России
патриотизм это когда, под Hennessy на вилле в Пальма де Майорка купленной на откаты, всплакнуть о судьбе России
А мне интересно кто финансирует пиар всех этих существ в наших СМИ? Господа, а вам не наплевать о чём тявкает каждая подзаборная шавка? Вы устраиваете разбор в соцсетях и на форумах на тему где и как вас облаяли? Общеизвестно что лучший способ борьбы с троллями - игнор. Но нет, мы всерьёз обсуждаем что сказали кикабидзе-улицкие-ахеджаковы-макаревичи-серебряковы. И если информация по поводу двух последних нужна чтобы можно было наказать их рублём путём отказа от посещения концерта или фильма, то на первых трёх нужно плюнуть, Бог им судья.
Сам Милонов, и всё, что он говорит - однозначно в помойку. Без колебаний.
Но.
Госпожа Улицкая и сама еще та помоешница.
Дочь репрессированных эвридэев.
Живет во Франции.
Участница конгресса «Украина — Россия: диалог», прошедшего 25 апреля 2014 года в Киеве.
Учредитель «Лиги избирателей», тоже очень интересной конторки с участием Акунина (опять же живет во Франции), Юры-музыканта и Тани и Миши Шацей.
Критически оценивает ситуацию внутри России, считая, что «нынешняя политика превращает Россию в страну варваров» и "моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией".
В общем, из обще-человеков.
И еще: про варварство русских она рассказывала на Украине, стране, где националисты громят посольства и культурные представительства.
Ну, да, это-ж они некультурный Совок варварят, а это с точки зрения Улицких можно и нужно.
26.06.2018 13:41
Грантштейн
Вот вообще не знаю - кто такая Улицкая. Да и б-г на нее. Мне без разницы.
А вот когда обсуждают не ЧТО говорит, а КТО говорит - это слив.
26.06.2018 13:19
- гость -
культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается
Какой культурный уровень может быть у совка? И когда называют РФ агрессивной, вспоминают все войны, которые вел СССР. Не уточняя, что с другой стороны в этих войнах явно или не явно, но стопудово присутствовало США. Атомные станции это то, что досталось нам от СССР и мы эту культуру не утратили. А это сложней, чем атомная бомба, это контролируемая ядерная реакция
26.06.2018 13:51
гость
26.06.2018 13:19
- гость -
культурный и интеллектуальный уровень СССР не обсуждается
Какой культурный уровень может быть у совка
Культура СССР – крайне противоречивое явление, содержит в себе и положительные и крайне негативные тенденции, фантастические успехи и невосполнимые потери, была официальная и подпольная субкультура.
Некоторые российские писатели тоже отреагировали на слова улицкой произнесённые в интервью украинскому ведущему.В частности Арбатова отметила : «Может быть, она (литература) находится на его обочине, но я бесконечно встречаюсь с молодыми авторами. Я смотрю, что происходит в театре, в кино, где колоссальные прорывы молодого поколения. Поэтому я абсолютно не согласна»,
26.06.2018 13:05
гость
150 лет Европа не умела строить атомные станции. Она их до сих пор толком не умеет строить.
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Точно. Не умеет. В одной только Франции 58 действующих реакторов, и ни одного Чернобыля. Слабаки.
26.06.2018 13:50
Unknown
Авторство высказывания напрямую связано с его содержанием. Или вы будете возражать?
Я не жду, чтобы, например, Шендерович что-то положительное сказал о России. Так и Улицкая обсуждает "варварство" России с уб людками-националистами. Это, по-моему, красноречивее всего говорит и о самом высказывании, и об авторе.
26.06.2018 14:10
Unknown
Европа это не только Франция, там есть культурная и цивилизованная Польша и Прибалтика, от который Россия отстала на 150 лет
У нас половина населения ходит в туалет на улице, таскает воду на себе, топит печь. Здесь мы сильно отстали.
26.06.2018 14:10
Unknown
Точно. Не умеет. В одной только Франции 58 действующих реакторов, и ни одного Чернобыля. Слабаки.
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Еще в Европе есть цивилизованное Косово, от которого Россия отстала на 150 лет. В Косово ядерные реакторы очевидно штампуют пачками и ни одного Чернобыля, который эксплуатировали хохлы и взорвались вместе с ним