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Мощный грозовой шторм обрушился на Новосибирск

, ИА "Амител"
В результате разгула стихии в городе повалило деревья

Фото: vk.com/act54

Мощная гроза обрушилась на Новосибирск в ночь на 26 июня — в столице Сибирского федерального округа во многих местах повалило деревья.

Снимками разгула стихии делятся пользователи социальных сетей. "Сегодня ночью над Новосибирском бушевала гроза. Небо взрывали молнии, раскаты грома будили новосибирцев", — сообщается в паблике АСТ-54.

Серьезно гроза разбушевалась на левобережье — здесь во многих местах повалило деревья.

Напомним, что совсем недавно под мощный удар стихии попал Барнаул. Так, вечером 23 июня на краевую столицу обрушился грозовой шквал, который отметился целым рядом серьезных ЧП.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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