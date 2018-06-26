Алтайская КПРФ пока не определилась с участием в выборах губернатора в целом и с конкретной кандидатурой в частности. Решение будет приниматься в Москве в ближайшие дни. Об этом порталу Amic.ru рассказала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.

"Решение еще не принято, участвуем мы, не участвуем. Если участвуем, то кто будет кандидат. Вопрос будет решаться в Москве на заседании кадровой комиссией при участии лидера партии Геннадия Зюганова на текущей неделе", — сказала она.

Более подробно комментировать она не стала, подчеркнув, что пока нет окончательного решения, говорить не о чем.

Этот вопрос мы задали ей по двум причинам. Во-первых, избирательная кампания уже идет, а КПРФ — единственная из партий, кто не заявил о скором выдвижении кандидата. Во-вторых, накануне на РБК появился текст об отказе КПРФ от губернаторских выборов в нескольких регионах Сибири. По информации издания, не будет кандидата-коммуниста в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. Также упоминается Алтайский край, где "коммунисты могут проигнорировать губернаторские выборы".

"Это не связано с тем, что мы играем в поддавки. У нас повестка по референдуму о пенсионном возрасте. Это важнее, чем участвовать в выборах с предопределенным результатом", — заявил собеседник РБК.

КПРФ действительно собирается будировать тему повышения пенсионного возраста. В Алтайском крае КПРФ направила властям уведомление о проведении 3 июля акций протеста в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Однако власти отказали партии в заявленных ею местах (центральные площадки) и предложили перенести акции на менее многолюдные места.

Что же касается выборов губернатора Алтайского края, то официального кандидата выдвинула пока только ЛДПР — депутата краевого парламента Владимира Семенова. "Справедливая Россия" назовет имя своего кандидата в четверг, 28 июня. В этот же день официальное выдвижение произойдет в "Единой России", кандидатом от партии большинства станет врио главы региона Виктор Томенко. О выдвижении кандидата заявили и в реготделении партии "Яблоко". Стоит напомнить, что всем кандидатам придется пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи муниципальных депутатов и избранных глав. Томенко с этой задачей справится, ЛДПР, КПРФ и СР, скорее всего, помогут. А вот малые партии на выборы вряд ли попадут.