Алтайская КПРФ пока не определилась с участием в выборах губернатора в целом и с конкретной кандидатурой в частности. Решение будет приниматься в Москве в ближайшие дни. Об этом порталу Amic.ru рассказала глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.
"Решение еще не принято, участвуем мы, не участвуем. Если участвуем, то кто будет кандидат. Вопрос будет решаться в Москве на заседании кадровой комиссией при участии лидера партии Геннадия Зюганова на текущей неделе", — сказала она.
Более подробно комментировать она не стала, подчеркнув, что пока нет окончательного решения, говорить не о чем.
Этот вопрос мы задали ей по двум причинам. Во-первых, избирательная кампания уже идет, а КПРФ — единственная из партий, кто не заявил о скором выдвижении кандидата. Во-вторых, накануне на РБК появился текст об отказе КПРФ от губернаторских выборов в нескольких регионах Сибири. По информации издания, не будет кандидата-коммуниста в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. Также упоминается Алтайский край, где "коммунисты могут проигнорировать губернаторские выборы".
"Это не связано с тем, что мы играем в поддавки. У нас повестка по референдуму о пенсионном возрасте. Это важнее, чем участвовать в выборах с предопределенным результатом", — заявил собеседник РБК.
КПРФ действительно собирается будировать тему повышения пенсионного возраста. В Алтайском крае КПРФ направила властям уведомление о проведении 3 июля акций протеста в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Однако власти отказали партии в заявленных ею местах (центральные площадки) и предложили перенести акции на менее многолюдные места.
Что же касается выборов губернатора Алтайского края, то официального кандидата выдвинула пока только ЛДПР — депутата краевого парламента Владимира Семенова. "Справедливая Россия" назовет имя своего кандидата в четверг, 28 июня. В этот же день официальное выдвижение произойдет в "Единой России", кандидатом от партии большинства станет врио главы региона Виктор Томенко. О выдвижении кандидата заявили и в реготделении партии "Яблоко". Стоит напомнить, что всем кандидатам придется пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи муниципальных депутатов и избранных глав. Томенко с этой задачей справится, ЛДПР, КПРФ и СР, скорее всего, помогут. А вот малые партии на выборы вряд ли попадут.
Комментарии
не будут выдвигать - а то вдруг его народ выберет.
Как-то даже и не интересно. Давно они никакой роли для народа не играют. Все караются в своем совке. Поэтому выдвинут или нет -все ровно проиграют.
Решили заняться хайпом на пенсионной реформе и сэкономить деньги предназначенные для выборов
Стоящих кандидатов у них и нету,кого им выдвигать то? Ваську Пупкина?
А что они вообще сделали в нашем крае за последние 5 лет!? Только ходили и лаяли на других . Особенно прусакова .
Да что тут думать, КПРФ никому не интересны, и даже если они будут учавствовать, большая вероятность того, что они проиграют
Ну, пришлите нам Грудинина, проголосуем
что пока нет окончательного решения, говорить не о чем.
а то, нодо войти в положение и пойти навстречу ер с их сложностью с электоральной задачей по итогам пенсионной реформы ))
Можно сказать, что Прусакова официально заявила, что Томенко выиграет выборы губернатора.
псевдооппозиция..
А что они вообще сделали в нашем крае за последние 5 лет!? Только ходили и лаяли на других . Особенно прусакова .
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А кто вообще из партий что то сделал для алтайского края? может ЕР или ЛДПР?
Дана команда сливаться, иначе не наберет нужных голосов...
Марию Прусакову пущай и двинут! проголосуем за гарную дивчину все, как один!