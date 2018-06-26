Фото: thrombo.ru
Египетский комментатор Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время работы на матче чемпионата мира – 2018 "Египет — Саудовская Аравия", сообщает RT со ссылкой на египетское издание Youm7.
Известно, что Негма выступал в качестве эксперта на одном из египетских телеканалов. Во время игры он перенес сердечный приступ, который стал причиной его смерти.
Напомним, что матч "Египет — Саудовская Аравия" завершился со счетом 1:2.
Комментарии
Переживал
А наши с Уругваем весело комментировали
С испашкой будут ещё веселее комментировать