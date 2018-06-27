"При помощи компьютерных программ мы проанализировали множество различных конфигураций еще до начала сборки концепт-кара, – отметил Вилли Рампф (Willy Rampf), технический консультант проекта и специалист с опытом участия в "Формуле-1". – Было очевидно, что у нас мало времени на испытание автомобилей, поэтому не было возможности допустить ошибку".



Целью испытаний был поиск оптимального соотношения между энергетической мощностью и массой автомобиля. Зависимость данных параметров друг от друга особенно ощутима в электромобилях, таких как I.D. R Pikes Peak, в отличие от гоночных болидов с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Сложность заключается не только в зависимости мощности автомобиля и массы его аккумуляторной батареи, но в то же время и в наборе скорости при подъеме, которая замедляется за счет тяжести болида. В рамках гонки болиды поднимаются более чем на 1 400 метров: старт находится на высоте 2 862 м над уровнем моря, а финишная черта расположена на высоте 4 302 м. Пилоту Ромену Дюма (Romain Dumas), который займет место за рулем I.D. R Pikes Peak, предстоит столкнуться с серией сложных моментов, в которых масса автомобиля будет иметь ключевое значение.



Инженеры автоспортивного подразделения Volkswagen Motorsport сконструировали гоночный электромобиль с минимально возможной массой, сохранив при этом высокие динамические характеристики.



Разработчики получили полную свободу действий

Возможность создать совершенно новый гоночный автомобиль – мечта любого инженера. "Разработка автомобиля, предназначенного исключительно для 20-километровой гонки по подъему, является очень неординарной задачей. Инженеры получили практически полную свободу действий и возможность реализовать любую технологическую идею", – отметил Франсуа-Ксавье Демезон (François-Xavier Demaison), технический директор Volkswagen Motorsport.



"Важную роль в достижении минимально возможной массы автомобиля сыграл процесс компьютерного моделирования", – отметил г-н Рампф.

При помощи компьютерных программ детали ходовой части проектировались под расчетные нагрузки с минимальными массой и размером. Инженеры почти полностью отказались от использования традиционных и дорогостоящих материалов, которым обычно отдается предпочтение при создании гоночных автомобилей высшего класса.

"Ходовая часть, подвеска и стойки автомобиля I.D. R Pikes Peak практически полностью изготовлены из стали и алюминия", – отметил г-н Демезон.



Кроме того, при 680-сильной мощности системы привода масса автомобиля составляет менее 1 100 кг вместе с водителем, что существенно меньше веса предыдущих электромобилей, демонстрировавших рекордные показатели на холме Пайкс Пик. Относительно низкая мощность позволила сделать блоки аккумуляторной батареи компактными и, следовательно, разместить их рядом с водителем, а также позади него, что положительно сказалось на оптимальном распределении массы по осям. Данные блоки снабжают энергией двигатели на передней и задней осях, а управление распределением крутящего момента выполняется электроникой.



Перфекционизм в деталях

Составляющие ходовой части и аэродинамического обвеса модели I.D. R Pikes Peak изготовлены из исключительно легкого композитного материала (сочетание углеволокна и кевлара). Приборная панель гоночного автомобиля I.D. R Pikes Peak также изготовлена из сверхлегкого карбона. Более того, компания OMP, технологический партнер Volkswagen Motorsport, изготовила огнеустойчивый гоночный комбинезон для пилота, а также набивку сиденья и шеститочечный ремень безопасности из практически невесомого материала. Для уменьшения массы даже логотипы спонсоров были отпечатаны на гоночном комбинезоне, кроме логотипа самого мероприятия площадью 40 см².

"Нам было отказано. В соответствии с регламентом, эмблема должна быть вышита. А используемая для вышивки нитка весит почти столько же, сколько и сам комбинезон", – отметил технический директор Демезон.

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