В субботу, 30 июня, в 17:30 музей "Как-так?" приглашает зрителей на электрическое "Шоу Тесла". В программе — плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без электричества, и многое другое.
"Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня благодаря изобретениям великого ученого Николы Теслы у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу в музее занимательных наук "Как-так?" — комментируют в музее.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел.: 8 (3852) 571-132
http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22
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