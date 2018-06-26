Как рассказали порталу Amic.ru в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, следователи выясняют, имело ли право барнаульское судно "Барракуда" выходить на воду во время шторма.
"Это мы сейчас выясняем в рамках расследования дела. Следователи сделали запросы в метеорологическую службу, запросили техническую документацию на судно. Мы это выясняем", — заявили в ведомстве.
Напомним, барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, пассажирам плавучего кафе "Барракуда".
Судно попало в грозовой шторм на Оби в Барнауле, который обрушился на город вечером 23 июня. В результате ЧП пострадали 15 человек.
Известно, что около 22:00 местного времени на Оби в черте Барнаула из-за резко ухудшившейся погоды произошло расцепление конструкции "Барракуды", которая состояла из толкача и баржи. Неуправляемая баржа врезалась в опору автомобильного моста.
Комментарии
Основной вопрос- когда будет свет в поселке Ересной???????
Основной вопрос- когда будет свет в поселке Ересной???????
У Дугина спросите.
Я понял, что оно вышло то до шторма. Вопрос, должен ли капитан узнавать прогноз до выхода судна в плавание?
частники что хотят, то и делают...правильный государственный речфлот уничтожен, спасибо, сами знаете кому, за это
26.06.2018 12:32
гость
Так синоптики сами сказали, что не могли прогнозировать и все началось неожиданно...
Я машину еле успел в гараж загнать, настольо всё быстро налетело. А куда по их мнению должен был капитан баржу впихнуть, когда за 15 минут из солнечного ясного дня всё превратилось в ураган.
Если синоптики не могли спрогнозировать, то это форс-мажор
26.06.2018 12:35
- гость -
не гони про 15 минут. вышел с ребенком из гаража домой. шли минут 10. минут 10 постояли во дворе. ну и вышли мы не при первых признаках потемнения неба. минимум минут 40 было в запасе. если бы головой капитан вертел