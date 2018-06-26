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Это основной вопрос: почему барнаульская "Барракуда" была на воде в шторм

, ИА "Амител"
Следователи должны выяснить это в рамках расследования дела

Как рассказали порталу Amic.ru в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, следователи выясняют, имело ли право барнаульское судно "Барракуда" выходить на воду во время шторма.

"Это мы сейчас выясняем в рамках расследования дела. Следователи сделали запросы в метеорологическую службу, запросили техническую документацию на судно. Мы это выясняем", — заявили в ведомстве.

Напомним, барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, пассажирам плавучего кафе "Барракуда".

Судно попало в грозовой шторм на Оби в Барнауле, который обрушился на город вечером 23 июня. В результате ЧП пострадали 15 человек.

Известно, что около 22:00 местного времени на Оби в черте Барнаула из-за резко ухудшившейся погоды произошло расцепление конструкции "Барракуды", которая состояла из толкача и баржи. Неуправляемая баржа врезалась в опору автомобильного моста.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2018 12:20
- гость -

Основной вопрос- когда будет свет в поселке Ересной???????

0  0
26.06.2018 12:29
- гость -

Основной вопрос- когда будет свет в поселке Ересной???????

У Дугина спросите.

0  0
26.06.2018 12:32
гость

Я понял, что оно вышло то до шторма. Вопрос, должен ли капитан узнавать прогноз до выхода судна в плавание?

0  0
26.06.2018 12:33
Гость

частники что хотят, то и делают...правильный государственный речфлот уничтожен, спасибо, сами знаете кому, за это

0  0
26.06.2018 12:35
- гость -


26.06.2018 12:32
гость
Так синоптики сами сказали, что не могли прогнозировать и все началось неожиданно...

0  0
26.06.2018 12:35
- гость -

Я машину еле успел в гараж загнать, настольо всё быстро налетело. А куда по их мнению должен был капитан баржу впихнуть, когда за 15 минут из солнечного ясного дня всё превратилось в ураган.

0  0
26.06.2018 12:38
гость

Если синоптики не могли спрогнозировать, то это форс-мажор

0  0
26.06.2018 12:39
- гость -


26.06.2018 12:35
- гость -


не гони про 15 минут. вышел с ребенком из гаража домой. шли минут 10. минут 10 постояли во дворе. ну и вышли мы не при первых признаках потемнения неба. минимум минут 40 было в запасе. если бы головой капитан вертел

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