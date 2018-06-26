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Минэкономразвития предлагает отменить штрафы для крупного бизнеса

, ИА "Амител"
По расчетам министерства, такие меры ускорят рост российской экономики

Фото: ageyenko.ua

Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство предложение отменить штрафы для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения, пишут "Известия".

Крупным предприятиям вместо штрафов будут выноситься предупреждения. По расчетам министерства, такие меры ускорят рост российской экономики.

Как отмечается, если крупное предприятие (объем выручки от 2 миллиардов рублей или численность сотрудников от 250 человек) впервые совершит нарушение, которое не влечет за собой ущерба для жизни и здоровья граждан, то ему могут сначала вынести предупреждение. Штраф же пропишут только в случае повторения нарушения.

Такая норма сегодня действует только для малого и среднего бизнеса. В Минэкономразвития назвали ее эффективной: количество предупреждений увеличилось со 125 тысяч в 2015 году до 182 тысяч в 2017 году.

При этом количество административных штрафов снизилось с 1,1 млн в 2015 году до 853 тысяч в 2017 году.

Возможные потери бюджета от отмены таких штрафов не уточняются.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.06.2018 13:15
- гость -

Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство предложение отменить штрафы для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения,

давно пора, и не только за впервые допущенные ))

0  0
26.06.2018 13:27
ыть

Угу, а еще добавить налогов бедным людям в России. Это позволит сократить число нищих за счет быстрого естественного вымирания от голода. Бедность сократится в разы и майские указы будут выполнены.

0  0
26.06.2018 13:50
- гость -

Красавцы! Нет слов одни эпитеты ... Цены на топливо подняли - налоговую нагрузку снизили. Ежегодные многомиллионные дотации из бюджета в поддержку. А теперь и штрафовать не будем. Пусть творят что хотят. А штрафы мы лучше с ипешников или с бюджетки будем собирать и пополнять наш бюджет. А крупный бизнес будет за счет бюджета пополнять свои карманы. Классно придумали!

0  0
26.06.2018 14:04
- гость -

Цены на топливо подняли - налоговую нагрузку снизили. Ежегодные многомиллионные дотации из бюджета в поддержку. А теперь и штрафовать не будем. Пусть творят что хотят.

ну дык все в соответствии с теорией - государство есть диктатура правящего класса, вот буржуазное государство и обслуживает и защищает интересы и чаяния этого самого правящего класса...

0  0
26.06.2018 14:17
- гость -

Да банда у власти, БАНДА !!!

0  0
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