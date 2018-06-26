Браки в России разрешат регистрировать не в ЗАГСе

Нотариусам предложили регистрировать браки — такая идея прозвучала во время круглого стола в Совете Федерации, где обсуждали идеи совершенствования семейного законодательства, пишет "Российская газета".
Во время обсуждения сенаторы подняли проблему очередей в ЗАГСах, когда некоторые пары хотят оформить отношения в определенный день. Например, на 14 февраля очереди насчитывают сотни желающих зарегистрироваться.
Такая же проблема возникает с "круглыми" или "красивыми" датами, например, 08.08.18.
Член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко предложила свое решение — предоставить нотариусам возможность регистрировать брак.
По мнению автора инициативы, нотариусы могут стать внешним представительством ЗАГСов. Таким образом, у пар будет выбор — оформлять брак через нотариуса или оформляться в ЗАГСе.
Комментарии
А любительницы красивых дат разводиться очередь уже заняли?
Нотариусам предложили регистрировать браки
это-ж сколько наследников-то первой очереди появится, аж жуть ))
для лиц злоупотребляющих доверием откроется неисчерпаемое море возможностей...
А 08 08 18 - красивая дата?
на небесах браки разрешат регить.