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Перевернулась на трассе: депутат Госдумы Кувшинова попала в ДТП на Алтае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сама она отделалась ушибами и порезами, но серьезно пострадала ее помощница

Фото со страницы Натальи Кувшиновой в Фейсбуке

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова попала в ДТП на алтайской трассе утром в понедельник, 25 июня. Автомобиль, в котором она ехала, слетел в кювет и перевернулся. Подробности аварии порталу Amic.ru рассказала сама Кувшинова.

"Вчера утром мы с помощницей и водителем ехали в командировку в Славгород. Шел сильный дождь. На дороге, эта часть была грунтовой, нас занесло. Хотя скорость была не более 80 километров в час. Машина перевернулась и упала. Стекла вдребезги, автомобиль сильно поврежден. Но, слава богу, все остались живы. Мы с водителем получили ушибы, у меня сильно порезана нога, а вот у помощницы компрессионный перелом позвоночника", — рассказала Наталья Кувшинова. Телефонный звонок от корреспондента Amic.ru застал ее на перевязке.

ДТП произошло в Баевском районе Алтайского края, в 40 километрах от Баево. Машина с депутатом ехала из Барнаула в Славгород. Там Наталья Кувшинова должна была встретиться с выпускниками школ, депутатами, педагогами. Ее мероприятия были расписаны с 10 утра до 19 часов вечера. Кроме нее в машине Nissan Almera была только помощница и водитель.

Наталья Кувшинова подчеркнула, что все были пристегнуты. Это, по ее словам, возможно, спасло их жизни.

Всех их сразу доставили в баевскую районную больницу, а затем в Барнаул.

"Я бы хотела сказать огромное спасибо врачам скорой помощи за то, что так быстро приехали. Врачам районной больницы и региональному минздраву за то, что быстро оказали нам помощь. Моей помощнице придется месяц провести в кровати, но, слава богу, все остались живы", — подчеркнула Наталья Кувшинова.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2018 13:11
Юный путинец

Иууу. Бедняшки.

0  0
26.06.2018 13:14
- гость -

странно, что в "слава богу" богу с маленькой. Может журналистка пожилая, старой закалки)

0  0
26.06.2018 13:16
Гость

за счёт бюджета всё поправят: и здоровье и машину

0  0
26.06.2018 13:16
- гость -

в 40 километрах от Баево. Машина с депутатом ехала из Барнаула в Славгород.

нехрен с трассы сворачивать

0  0
26.06.2018 13:16
- гость -

Суровые дороги не щадят никого - но об их качестве ни слова...

0  0
26.06.2018 13:17
- гость -

за счёт бюджета всё поправят: и здоровье и машину

а бюджет поправят за счет пенсионной реформы...

0  0
26.06.2018 13:19
- гость -

Выздоровления, конечно.
А от неё вообще польза есть?

0  0
26.06.2018 13:22
Танкист

Ну во всем нужно плюсы искать. Может теперь и на дороги в западной части края внимание обратят

0  0
26.06.2018 13:23
- гость -

А от неё вообще польза есть?

есть, будет выражать волю большинства голосуя за принятие пенсионной реформы...

0  0
26.06.2018 13:23
- гость -

80 по грунтовке в дождь? *кручу пальцем у виска*

0  0
26.06.2018 13:24
- гость -

А за чем по грунтовке да еще и в дождь гнать 80Км/ч, а на деле скорее всего не меньше 100?

0  0
26.06.2018 13:25
- гость -

Водятла уволить, забрать права пожизненно.

0  0
26.06.2018 13:43
- гость -

Где вы увидели грунтовую дорогу от Барнаула до Славгорода? Через Камень везде асфальт с ямами. Грунтовка только, если огородами срезать дорогу. А в такой ливень кто лезет на грунтовку, если есть асфальт. 80 км в час. Не надо ля ля. Выехали утром из Барнаула, а с 10 ч. уже мероприятия. До Славгорода часов 6 пилить при скорости 110-120 км/ч, а тут 80. Нет слов. Просто по факту водителю сказали "Гони, мы опаздываем". Как результат итог на лицо. Слава Богу все живы. Наталья, это тебе не МКАД, это Родина твоя.

0  0
26.06.2018 13:46
Евгений

> за счёт бюджета всё поправят: и здоровье и машину

А не должны?

0  0
26.06.2018 13:51
- гость -


26.06.2018 13:43
- гость -


они влетели в 40 км от баево. на хрен они там вообще поехали? и т.б. по грунтовке? есть относительно нормальные дороги через камень или кулунду. темнит что то тетка

0  0
26.06.2018 13:55
Грантштейн

26.06.2018 13:43
- гость -
На дороге Барнаул - Славгород нет грунтовых отрезков, она вся асфальтирована. Есть вопросы к качеству асфальта нанекоторых участках, но грунтовки там точно нет.
Они заезжали в район (Баевский), так как были там расписаны депутатские встречи, видимо это делалось по внутрирайонным гое-где грунтовкам.

А вот зачем по грунтовке в дождь ехать больше 60 км, я не совсем понимаю.
Наверное опаздывали и гнали.
Хорошо, что живые.
Не знаю от какой партии депутат, но законы физики на всех распространяются.

0  0
26.06.2018 14:00
- гость -

Единая Россия, какая еще может быть партия

0  0
26.06.2018 14:05
- гость -

Просто Наталья видать совсем не знает свой край и его проблемы. А когда не задумываешься или не вникаешь в проблему, то она о себе обязательно напомнит. Ну и с головой нужно дружить, когда в такой ливень, как 25 был ехать по грунтовке. Хотели дорогу сократить, а в результате жизнь себе и своей помощнице чуть не укоротила.

0  0
26.06.2018 14:16
- гость -

80 это очень приличная скорость. В салоне плохо чувствуется.

0  0
26.06.2018 14:26
- гость -

26.06.2018 13:55
Грантштейн

А вот зачем по грунтовке в дождь ехать больше 60 км, я не совсем понимаю.


Да по грунтовке в дождь и 40 то не поедешь. Как до 80 смогли разогнаться.....

0  0
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