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Глава рубцовского предприятия пытался украсть почти 1 млн рублей из бюджета

, ИА "Амител"
Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно

Фото: vistanews.ru

Суд приговорил гендиректора одного из предприятий Рубцовска к условному сроку за попытку хищения бюджетных средств в крупном размере.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

"Судом установлено, что предприниматель с целью хищения средств федерального бюджета предоставил в налоговую инспекцию декларацию, которая содержала заведомо ложные сведения о фиктивных сделках, дающих право на возмещение НДС (налог на добавленную стоимость) в сумме более 980 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

До конца свой преступный умысел мужчина не довел, поскольку в ходе налоговой камеральной проверки установлена недостоверность предоставленных сведений.

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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