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Суд приговорил гендиректора одного из предприятий Рубцовска к условному сроку за попытку хищения бюджетных средств в крупном размере.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
"Судом установлено, что предприниматель с целью хищения средств федерального бюджета предоставил в налоговую инспекцию декларацию, которая содержала заведомо ложные сведения о фиктивных сделках, дающих право на возмещение НДС (налог на добавленную стоимость) в сумме более 980 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
До конца свой преступный умысел мужчина не довел, поскольку в ходе налоговой камеральной проверки установлена недостоверность предоставленных сведений.
Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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