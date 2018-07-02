В наши дни, когда наиболее ценным ресурсом является время, довериться профессионалам – самое мудрое решение, в том числе, когда речь идет о стирке. Не случайно сдавать вещи в прачечную самообслуживания, а не стирать их дома давно уже принято в Европе и США: это удобно, экономит воду и электроэнергию, а главное — всегда гарантирует качественный результат. Открывшаяся в Барнауле в феврале 2015 года химчистка-прачечная "Быстро Стирка" позволяет прочувствовать преимущества европейского подхода к чистоте и экономии.
УДОБНО
Прачечная самообслуживания "Быстро Стирка" имеет выгодное расположение – в самом центре города – и режим работы без обеда и выходных. Клиент может предварительно записаться на любое удобное ему время по телефону либо через онлайн-сервис. В помещении прачечной есть комфортная зона ожидания с ТВ и wi-fi, что позволит приятно провести время и даже назначить встречу с друзьями. А высокую скорость выполнения заказа непременно оценят те, кто согласен с поговоркой "время – деньги".
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
В домашних условиях не всегда удается качественно отстирать сложные пятна, а обращение в прачечную избавляет от этих хлопот. Новое немецкое оборудование Miele и использование профессиональной химии в прачечной "Быстро Стирка" позволяет добиваться безукоризненного качества выполнения услуг по чистке любого текстиля — от белья и сорочек до верхней одежды и одеял. Большинство положительных отзывов в сети Интернет это подтверждают.
ИНДИВИДУАЛЬНО
Уникальность прачечной "Быстро Стирка" — в индивидуальном подходе. У клиентов всегда есть выбор, в зависимости от бюджета, — постирать самостоятельно, арендуя оборудование для стирки и сушки белья, или отдать вещи на профессиональную чистку. Для юридических лиц — специальные цены и выгодные предложения по доставке. При необходимости сотрудники компании могут осуществить выезд к клиенту.
Еще недавно об этом можно было только мечтать: сегодня же экономить на чистоте – это просто, реально и по-европейски.
Химчистка-прачечная "Быстро Стирка"
г. Барнаул,
ул. Молодежная, 50 (цокольный этаж)
Телефон: +7 (3852) 22-39-74
Режим работы:
ежедневно с 08:00 до 20:00
без обеда и выходных
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Комментарии
Я точно не хозяйка)))
В съемной квартире сломалась стиральная машина, а я как раз рядом живу.. поискала, есть ли у нас в городе прачечные самообслуживания.. оказалось есть. Там как в американском кино. Чисто, красиво...прилично. Недорого. Одна машинка мне стирает и сушит за 240 р это с порошками и ТП. Спасибо хозяевам и желаю развития !