Фото: spcdom.ru
Суд постановил взыскать с бийского подростка 2001 года рождения ущерб, причиненный им младшему ребенку.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, молодой человек в ходе возникшего конфликта причинил ребенку 2004 года рождения телесные повреждения в виде компрессионного перелома тел 6, 7 и 8 позвонков, в результате которых у подростка развился невроз навязчивых движений.
"В совокупности данные телесные повреждения повлекли причинение вреда здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья", — подчеркивают в прокуратуре.
В итоге определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда с подростка было взыскано 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 14 669 рублей в счет возмещения материального ущерба.
"В случае недостаточности у него средств обязанность возмещения ущерба возложена на законных представителей несовершеннолетнего", — добавляют в прокуратуре.
Комментарии
Хороший прецедент, молодцы прокуратура, но к суду есть вопрос, что то мало за компрессионный перелом 6, 7 и 8 позвонков ребенку. Если бы это был ребенок судьи наверное было бы больше, но ведь в законе не сказано, чей ребенок
Говоря проще, подростки подрались?) мальчику 2004 гр уже 14 так то)
пусть платит по 30000 до полного излечения каждый месяц. нервный тик очень трудно вылечить!
всю жизнь ребенку сломал гад!
26.06.2018 13:09
- гость -
в 13 лет даже год огромная разница в силе.
сумма то смешная...
Я небольшого роста, но в своей школе в 10-м классе любому 9-и класснику мог навалять, а 7-и классника я даже трогать не стал бы, стыдно. В любом случае есть статьи закона, в которых ответственность наступает уже в 14 лет, а за другие в 16 лет. Детей надо воспитывать, чтобы не сели по молодости
Это крохи.
Он человеку здоровье на всю жизнь поломал. Присудить пожизненные выплаты.
Надо кормить подростков нормально, чтобы после обычных в их возрасте драк кости не ломались.