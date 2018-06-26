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Сибирь назвали эпицентром зараженных батонов в России

, ИА "Амител"
Отмечается, что чаще всего производители Сибирского федерального округа закупают муку извне

Фото: wallbox.ru

Роскачество выявило регионы России, которые стали абсолютными лидерами по качеству хлеба. Исследование опубликовано на сайте ведомства.

Эксперты "Роскачества" завершили масштабное исследование качества хлеба, которое затронуло 176 брендов в 62 российских регионах всех федеральных округов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Проверяли на наличие пестицидов и фосфатов, изучали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины, а также определяли "натуральность" продукта.

Результаты показали, что 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32% из них даже превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы.

В результате исследования определены регионы, которые оказались абсолютными лидерами: Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Значительная доля хлеба повышенного качества оказалась в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Топ замыкают Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.

Эпицентром зараженных батонов стал Сибирский округ. Это единственный округ, в котором они были обнаружены. Причем все "больные" батоны – новосибирские. Речь идет о белом хлебе торговых марок "АО "Бердский хлебокомбинат", "Восход" и "Инской". Причем в хлебе под торговыми марками "АО "Бердский хлебокомбинат" и "Инской" болезнь явно прогрессировала — он неприятно пах.

Отмечается, что чаще всего производители Сибирского федерального округа закупают муку извне (например, в Казахстане). Однако это не освобождает их от должного входного контроля за сырьем. Производители Дальневосточного федерального округа тоже закупают муку извне, однако их батоны ничем не "болеют", потому что налажен контроль за сырьем.

Влажность мякиша хорошая во всех исследованных батонах, а кислотность повышена у продуктов двух торговых марок: "Русский хлеб" (Алтайский край) и "Уфимский хлебозавод № 7" (Башкирия) — это всего 1,1 % исследованных батонов. "Скорее всего, для производства этих батонов использовалась несвежая, ставшая прогорклой мука либо была нарушена технология производства", — отмечают в Роскачестве.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.06.2018 15:41
Filin

Что есть не свежая мука? И из прогорклой разве хлеб поднимется?

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26.06.2018 15:45
- гость -

аграрный край закупает муку на стороне

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