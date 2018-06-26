Фото: barnaul.org
Энергоснабжение барнаульского поселка Цветы Алтая, нарушенное грозовым штормом, восстановлено, сообщили во вторник в пресс-центре городской администрации.
"Аварийно-восстановительные работы на электросетях в пригородном поселке Цветы Алтая проводились двое суток. По просьбе городских властей восстановлением поврежденных во время сильнейшего урагана объектов электросетевого хозяйства в плодопитомнике занимались специалисты филиала МРСК Сибири – "Алтайэнерго", — уточняют в мэрии.
По словам главного инженера Пригородного РЭС филиала "Алтайэнерго" Алексея Бурденко, кроме работы на энергообъектах специалистам также приходилось выполнять большой объем по вырубке и уборке остатков деревьев и кустарников.
В итоге энергоснабжение Цветов Алтая восстановили в полном объеме вечером 25 июня.
Комментарии
Счастливые люди! А, вот электрики садоводам из СНТ Октябрьский садовод пообещали на недели, только не сказали на какой. Сами люди все завалы расчистили, председатель Марков даже не поинтересовался что и как. А, теперь еще и свет не торопятся делать. К кому обращаться, столько людей уже с субботы без света.
А в Сибирский садовод вернули свет?
снт "надежда" света нет третьи сутки!!!!
Счастливые люди! А, вот электрики садоводам из СНТ Октябрьский садовод пообещали на недели, только не сказали на какой. Сами люди все завалы расчистили, председатель Марков даже не поинтересовался что и как. А, теперь еще и свет не торопятся делать. К кому обращаться, столько людей уже с субботы без света.
____________________
У вас там не жилой квартал, если вы живете на землях сельхозназначения это ваши проблемы а не города
13:34) Моральный урод!
В центре Барнаула нету света, Гоголя, Челюскинцев. Хотя все уже отрапортавали что все починили. Аварийная завтраками корсет. Бригад ни одной не видел.
26.06.2018 13:52
- гость -
Блин, дров после урагана наломано немеряно. Тополь горит хорошо.
Развели костерок и варите или кипятите. Ночи сейчас короткие.
Умный да? Сам то со светом сидишь? Продуктов только уже на несколько тыщ выкинул из холодильника