Алтайский край вошел в число регионов, которые лидируют в реализации краткосрочных планов капитального ремонта 2018 года, пишет "Алтайская правда".
Ход и промежуточные результаты реализации программ капитального ремонта в субъектах РФ обсудили в рамках всероссийского видеоселекторного совещания 25 июня в Минстрое России. Мероприятие прошло под председательством министра Владимира Якушева.
Совокупная плановая стоимость работ по капитальному ремонту с учетом завершения краткосрочных планов прошлых лет составляет более 250 млрд руб. По состоянию на 1 июня 2018 года законтрактовано работ по капремонту на сумму порядка 158,7 млрд руб., что на 10% превышает уровень законтрактованности на аналогичный период прошлого года. При этом собираемость взносов в целом по стране за первые пять месяцев 2018 года составила 90,34%, собрано 68,1 млрд руб.
На совещании назвали регионы, которые лидируют в реализации краткосрочных планов капитального ремонта 2018 года. Это Белгородская, Владимирская, Тульская, Архангельская, Новосибирская области, город Москва и Алтайский край.
Особо отметили регионы с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированных в 2018 году — это Калужская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Омская, Сахалинская области, Пермский край.
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