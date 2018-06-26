Песков назвал визионерским проект строительства магистрали в Грозный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема строительства магистрали из Краснодара в Грозный действительно поднималась, пишут "Ведомости".
По словам Пескова, это один из многих проектов, которые сейчас рассматривают власти. "Но никаких решений не выносилось", — добавил он.
"Перспективных визионерских проектов очень много на сукне, и какие из них окажутся рентабельными и реализуемыми, может показать только их проработка в федеральных ведомствах", — сказал Песков, подчеркнув, что результатов такой проработки пока нет.
Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный. Ветка должна пройти от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. Также сообщалось, что Кадыров попросил президента включить этот проект в стратегию пространственного развития до 2025 года, а президент поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть этот вопрос. В Минтрансе подтвердили получение письма и уточнили, что оно находится "в проработке".
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