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МИД назвал фейком статью о приеме допинга российскими футболистами

, ИА "Амител"
Материал о том, что наши спортсмены могли употреблять запрещенные вещества, появился в издании "Sada"

Фото: scoopnest.com

Министерство иностранных дел России отреагировало на публикацию, в которой говорится о том, что наши футболисты могли употреблять допинг и поэтому разгромно победили сборную Саудовской Аравии на чемпионате мира.

Как сообщает "Интерфакс", на сайте МИД РФ появилось сообщение, в котором упоминается публикация саудовского интернет-издания "Sada" под заголовком "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными".

"В статье автор, ссылаясь на неназванное "германское ТВ", утверждает, что российские спецслужбы причастны к изощренному сокрытию употребления допинга российскими футболистами, что "ФИФА теперь не может доказать что-либо", и приходит к выводу, что российская сборная победила сборную Королевства Саудовская Аравия (КСА) только благодаря использованию запрещенных веществ", — отмечается в сообщении.

В МИДе напоминают, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России.

"В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого. Итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью согласилось с решением о закрытии дела", — акцентируют в МИДе.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду на то, что саудовские болельщики после прочтения фейкового материала "Sada" будут испытывать иные чувства, "чем те, на которые рассчитывали его заказчики".

Напомним, что после победы над сборными Саудовской Аравии и Египта, а также в результате поражения от сборной Уругвая наша команда обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018 и на этой стадии плей-офф встретится с испанскими спортсменами.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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