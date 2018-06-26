Объем "свободных денег" россиян в мае снизился на 4,4%

Средний объем "свободных денег", которыми располагали россияне в мае, сократился на 4,4% по сравнению с апрелем — до 24 тысяч рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
"Свободными деньгами" называются денежные средства домохозяйств, которые остаются после оплаты ЖКХ и транспортных расходов, покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. По итогам первых пяти месяцев 2018 года этот показатель составляет 21,9 тысячи рублей.
"Небольшое снижение ИСД [индекса свободных денег] в мае, вероятно, объясняется длинными праздниками и выходными, в течение которых россиянам приходилось тратить больше на первоочередные расходы. Более того, личная инфляция россиян в мае резко пошла вверх в связи с ощутимым ростом цен на бензин", — объясняют аналитики холдинга.
В конце апреля сообщалось, что "свободных" денег у россиян стало больше на 700 рублей.
В марте 2017 года объем "свободных" денег у россиян составлял 15,5 тыс. рублей — на 4,7 тыс. меньше, чем в марте 2018 года.
В среднем, как ранее выяснили эксперты, объем средств, которые можно считать "свободными", остается на рекордно высоком уровне — по итогам первого квартала 2018 года он составил 19,5 тыс. рублей.
Комментарии
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