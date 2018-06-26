ЛДПР проведет в Барнауле митинг против пенсионной реформы и роста НДС

Активисты и депутаты ЛДПР проведут в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста и роста НДС. Акция протеста состоится в воскресенье, 1 июля, сообщили в пресс-службе партии.
"Мероприятие пройдет под лозунгами: "До пенсии доживут только чиновники!", "Власть опять ограбила народ!", "Как работать больным старикам?", "ЛДПР против повышения пенсионного возраста!", "Повысили пенсионный возраст — безработица у молодежи!", "Повысили НДС и пенсионный возраст — а где зарплаты?!", "Ок, Гугл, как дожить до пенсии?", "Правительство, отстань от стариков!", "Не хотим батрачить на пенсионных олигархов в России!" - уточнили в пресс-службе партии.
Митинг начнется в 12 часов в воскресенье, 1 июля, на площади Свободы.
Подобный митинг хотели провести и коммунисты, но им пока не согласовали место. Несколько дней назад свою акцию протеста провели алтайские профсоюзы.
Комментарии
Что-то зачистили с проплаченными митингами..Лучше бы полезным делом занялись!
Люди, митинг это очень глупо, и те кто на него идут тоже очень глупы. Смысл делать эот митинг второй раз, если такой же делали профсоюзы
ЛДПР решило хайпануть?)
Смысл их устраивать, вы все равно ничего не добьетесь..
Люди,которые ходят на митинги, они рассматривают это как способ заработка?И понимают ли они,что митинг не даёт решений проблемы?Лучше бы уделили внимания своим внукам или навели порядок на даче.
Ляпунов, да ты узбагойся!
Акция протеста состоится в воскресенье, 1 июля, сообщили в пресс-службе партии.
молодцы , нужен именно митинг и в воскресение, но акция тоже подойдет....
Сколько ботов в комментариях... Акция, митинг или пикет не важно, достаточно просто прийти погулять в молчаливой поддержке активистов.
а вы считаете лучше молчать? или по домам шушукаться какая власть плохая? какие эффективные предложения, не глупые только?
и молодцы что проводят, акции, пикеты, митинги... народ просто обязан выразить свой протест
а если ничего не делать, то ничего и не изменится
26.06.2018 16:32
- гость -
+1000
26.06.2018 16:30
- гость -
объясняю для непонимающих, акцию проводят молча, а на митинге можно возмущаться и митинговать, требовать....
Первые пятькоментаторов, сидите, оплаченный доширак молча жрите, не лезьте к людям.
26.06.2018 16:50
- гость -
объясняю для непонимающих, будете требовать митинг, придет меньше людей, а тех кто придет или разгонят, или умолчат, занизят...