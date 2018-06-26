Болельщика с Ямала Максима Метлина не хотели пускать на один из матчей ЧМ-2018, поскольку в руках он нес подозрительный флаг своего родного города с изображением оленя и лиственниц, пишет URA.RU.
Причиной проблем перед матчем Англия — Панама в Нижнем Новгороде стал флаг города Лабытнанги, который он хотел пронести на стадион. Изображение оленя и семи лиственниц охранники посчитали символикой экстремистов.
"Около 5-7 минут мы держали его раскрытым на камеру, чтобы охрана стадиона могла принять свое решение о пропуске и понять происхождение рисунка", — рассказал Метлин.
Ямальский фанат предложил охране поискать информацию о его городе в интернете. Увидев изображение флага в Википедии, охранники пропустили его на стадион.
Сам мужчина считает, что история с флагом еще не раз повторится. Сейчас он едет в Москву на матч Франция — Дания и планирует пронести символ родного города на стадион "Лужники". Флаг с оленем, как он сам отмечает, пользуется большой популярностью у болельщиков из других стран.
Комментарии