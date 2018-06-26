Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня 2018 года, сообщается на сайте Кремля.
В числе поручений — совершенствование механизма субсидирования авиаперевозок, упрощение получения российского гражданства для иностранцев, владеющих русским языком, недопущение необоснованного роста цен на авиабилеты, разобраться с механизмом предоставления земельных участков, обеспечить ипотекой многодетные семьи и многое другое.
Первым пунктом идет наказ обеспечить субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на жилье семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок.
В связи с проведением в России ЧМ-2018 Путин поручил правительству и главам регионов реализовать меры по эффективному использованию "наследия чемпионата мира по футболу". На базе спортивных объектов мундиаля может быть сформирована инфраструктура для занятий спортом молодежью, созданы детские футбольные центры.
Также правительству предложено "принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда" бюджетников.
Поручения кабмину касаются также обеспечения достройки домов для обманутых дольщиков.
Часть поручений обращена непосредственно к властям регионов, из которых главе государства поступили жалобы. Так, Минздраву и правительству Владимирской области поручено обеспечить ремонт районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино. Властям Алтайского края предложено обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района.
Комментарии
майские указы
8. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учётом ситуации, складывающейся на рынке труда в субъектах Российской Федерации, принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в Российской Федерации, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
особенно на фоне грядущей пенсионной реформы выглядит прелестно...
россия не для россиян - "мелким шрифтом под майскими указами подписано"