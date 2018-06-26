Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня 2018 года, сообщается на сайте Кремля.
Часть поручений обращена непосредственно к властям регионов, из которых главе государства поступили жалобы. Так, властям Алтайского края наказано обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка.
"Министерству просвещения Российской Федерации совместно с правительством Алтайского края принять меры по обеспечению функционирования школы в селе Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края", — говорится в поручениях Путина.
Сделать это предлагается путем укомплектования школы необходимыми педагогическими кадрами, а также с помощью выделения дополнительного школьного автобуса для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка и проведения ремонта здания школы.
Ответственными за исполнение поручения назначены министр образования и науки Ольга Васильева и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 августа 2018 года.
Комментарии
б) выделения дополнительного школьного автобуса для доставки учащихся из населённых пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка;
интересно, школы в Мост-Иша и Новая Суртайка закрывать будут, если они еще не закрыты, или как...
дворникам тоже Президент указания раздавать будет? Это прямые обязанности главы района
а завод построить когда указания будут или мы с китая все привезем. НАШ ПРИЗидент!!!