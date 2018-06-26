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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о том, что в регионе 27 июня ожидается ухудшение погодных условий. Ранее в алтайском ЦГМС подчеркивали, что в Барнауле 27 и 28 июня может повториться ураган, подобный тому, который обрушился на город в минувшую субботу.
"Ожидается ухудшение погодных условий. По информации синоптиков в Алтайском крае, днём 27 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 19-24 метров в секунду", — информирует региональный главк МЧС России.
В экстренном ведомстве убедительно просят не забывать о мерах предосторожности.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.
Также напомним, что в данный момент в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномальной жарой, установившейся в регионе, и высокой пожароопасностью.
Комментарии
в Алтайском крае, днём 27 июня ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 19-24 метров в секунду
Надеюсь никто не поплывет. И на кранах работать нельзя.
Откуда 27-го? Один циклон уходит на восток. Второй идет мимо через Казахстан и Омскую область, заденет только запад края.