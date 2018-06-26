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Полста на одного: 64 партии могут бороться за губернаторство на Алтае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Минюст утвердил список партий, которые имеют право на выдвижение кандидатов в Алтайском крае

Фото: get.wallhere.com

Алтайский Минюст уточнил список партий, которые имеют право выдвигать кандидатов на губернаторские выборы в сентябре. Список опубликован на сайте избирательной комиссии Алтайского края.

Итак, правом выдвижения обладают 64 политические партии, 39 из них имеют региональные отделения в Алтайском крае.

По закону на выборы губернатора Алтайского края не могут идти самовыдвиженцы. Кандидата должна официально выдвинуть партия. Каждому из них придется собрать не менее 534 подписей муниципальных депутатов и избранных глав сельских поселений.

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Пока кандидата выдвинула только ЛДПР (им стал депутат АКЗС Владимир Семенов), на подходе "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Яблоко". Остальные партии пока публично не заявляли о желании участвовать в выборах. В том числе и КПРФ.

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Список партий, которые могут участвовать в выборах губернатора Алтайского края:

  1. "Единая Россия"
  2. КПРФ
  3. ЛДПР
  4. "Патриоты России"
  5. "Партия роста"
  6. "Справедливая Россия"
  7. "Яблоко"
  8. ПАРНАС
  9. "Демократическая партия России"
  10. "Народная партия "За женщин России"
  11. "Альянс зеленых"
  12. "Партия пенсионеров России"
  13. "Города России"
  14. "Молодая Россия"
  15. "Зелёные"
  16. "Коммунисты России"
  17. "Народная партия России"
  18. "Аграрная партия России"
  19. "Партия за справедливость"
  20. "Партия свободных граждан"
  21. "Партия прогресса"
  22. "Союз Горожан"
  23. "Коммунистическая партия социальной справедливости"
  24. "Социал-демократическая партия России"
  25. "Партия социальной защиты"
  26. "Гражданская Сила"
  27. "Российский общенародный союз"
  28. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
  29. "Гражданская Платформа"
  30. "Монархическая партия"
  31. "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"
  32. "Трудовая партия России"
  33. "Родина"
  34. "Казачья партия Российской Федерации"
  35. "Партия дела"
  36. "Народный альянс"
  37. "Партия ветеранов России"
  38. "Партия национальной безопасности России"
  39. "Против всех"
  40. "Российская партия народного управления"
  41. "Российская Социалистическая партия"
  42. "Союз Труда"
  43. "Партия садоводов"
  44. "Женский Диалог"
  45. "Защитники отечества"
  46. "Российский Объединённый Трудовой Фронт"
  47. "Гражданская инициатива"
  48. "Партия Возрождения Села"
  49. "Партия Великое Отечество"
  50. "Развитие России"
  51. "Партия Возрождения России"
  52. "Демократическая правовая Россия"
  53. "Национальный курс"
  54. "Народ против коррупции"
  55. "Родная партия"
  56. "Спортивная партия России "Здоровые силы"
  57. "Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу"
  58. "Интернациональная партия России"
  59. "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России"
  60. "Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"
  61. "Возрождение аграрной России"
  62. "Партия родителей будущего"
  63. "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)"
  64. "Партия Малого Бизнеса России"
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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2018 15:19
- гость -

Из этих 64-х партий, максимум две у которых кандидат хоть что-то будет делать . Но, объективно кандидат от Единой России Виктор Томенко самый достойный. И наберёт самую высокую процентовку

0  0
26.06.2018 15:20
Андрей

Скорее всего КПРФ участвовать в выборах не будет. Да и шансов у них маловато.

0  0
26.06.2018 15:23
ЗА!

Нужно снять пелену с глаз и понять,что все оппозиционные партии не имеют ресерсурсов для силньой,а главное для интересной кампании. Поэтому нужно выбирать лучшего. А лучший в этот раз господин Томенко. За него и нужно отдавать свой голос

0  0
26.06.2018 15:24
- гость -

Хоть один кандидат начал собирать наказы от жителей, и идти с ними на контакт?

0  0
26.06.2018 15:24
- гость -

Ляпунов, да ты успокойся.

0  0
26.06.2018 15:28
- гость -

Вот это дармоедов! все эти члены партий живут на бюджетные деньги!

0  0
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