Полста на одного: 64 партии могут бороться за губернаторство на Алтае

Алтайский Минюст уточнил список партий, которые имеют право выдвигать кандидатов на губернаторские выборы в сентябре. Список опубликован на сайте избирательной комиссии Алтайского края.
Итак, правом выдвижения обладают 64 политические партии, 39 из них имеют региональные отделения в Алтайском крае.
По закону на выборы губернатора Алтайского края не могут идти самовыдвиженцы. Кандидата должна официально выдвинуть партия. Каждому из них придется собрать не менее 534 подписей муниципальных депутатов и избранных глав сельских поселений.
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Пока кандидата выдвинула только ЛДПР (им стал депутат АКЗС Владимир Семенов), на подходе "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Яблоко". Остальные партии пока публично не заявляли о желании участвовать в выборах. В том числе и КПРФ.
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Список партий, которые могут участвовать в выборах губернатора Алтайского края:
- "Единая Россия"
- КПРФ
- ЛДПР
- "Патриоты России"
- "Партия роста"
- "Справедливая Россия"
- "Яблоко"
- ПАРНАС
- "Демократическая партия России"
- "Народная партия "За женщин России"
- "Альянс зеленых"
- "Партия пенсионеров России"
- "Города России"
- "Молодая Россия"
- "Зелёные"
- "Коммунисты России"
- "Народная партия России"
- "Аграрная партия России"
- "Партия за справедливость"
- "Партия свободных граждан"
- "Партия прогресса"
- "Союз Горожан"
- "Коммунистическая партия социальной справедливости"
- "Социал-демократическая партия России"
- "Партия социальной защиты"
- "Гражданская Сила"
- "Российский общенародный союз"
- "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
- "Гражданская Платформа"
- "Монархическая партия"
- "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"
- "Трудовая партия России"
- "Родина"
- "Казачья партия Российской Федерации"
- "Партия дела"
- "Народный альянс"
- "Партия ветеранов России"
- "Партия национальной безопасности России"
- "Против всех"
- "Российская партия народного управления"
- "Российская Социалистическая партия"
- "Союз Труда"
- "Партия садоводов"
- "Женский Диалог"
- "Защитники отечества"
- "Российский Объединённый Трудовой Фронт"
- "Гражданская инициатива"
- "Партия Возрождения Села"
- "Партия Великое Отечество"
- "Развитие России"
- "Партия Возрождения России"
- "Демократическая правовая Россия"
- "Национальный курс"
- "Народ против коррупции"
- "Родная партия"
- "Спортивная партия России "Здоровые силы"
- "Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу"
- "Интернациональная партия России"
- "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России"
- "Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"
- "Возрождение аграрной России"
- "Партия родителей будущего"
- "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)"
- "Партия Малого Бизнеса России"
Комментарии
Из этих 64-х партий, максимум две у которых кандидат хоть что-то будет делать . Но, объективно кандидат от Единой России Виктор Томенко самый достойный. И наберёт самую высокую процентовку
Скорее всего КПРФ участвовать в выборах не будет. Да и шансов у них маловато.
Нужно снять пелену с глаз и понять,что все оппозиционные партии не имеют ресерсурсов для силньой,а главное для интересной кампании. Поэтому нужно выбирать лучшего. А лучший в этот раз господин Томенко. За него и нужно отдавать свой голос
Хоть один кандидат начал собирать наказы от жителей, и идти с ними на контакт?
Ляпунов, да ты успокойся.
Вот это дармоедов! все эти члены партий живут на бюджетные деньги!