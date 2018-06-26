ФИФА представила мяч для игр плей-офф ЧМ-2018

Представлен мяч стадии плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России, сообщается в микроблоге ФИФА в Twitter.
Мяч получил название Telstar18 "Мечта". От мяча, которым участники ЧМ-2018 играют на групповом этапе турнира, он отличается яркой расцветкой, выполненной в красном и черном цветах с оттенками.
#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018⚽🏆🌍@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
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