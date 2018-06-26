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Туриста из Братска экстренно эвакуировали вертолетом в горах Республики Алтай, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел накануне. "25 июня специалисты центра медицины катастроф Республики Алтай, при содействии дежуривших спасателей, эвакуировали на вертолете мужчину 1966 года рождения с подозрением на обострение аппендицита и доставили в Республиканскую больницу Горно-Алтайска. Мужчина находился в тяжелом состоянии, после врачебного осмотра его госпитализировали в отделение урологии", — уточняют в экстренном ведомстве.
Известно, что житель Братска совершал прохождение по туристическому маршруту в составе группы из 10 человек. После эвакуации мужчины оставшиеся туристы продолжили поход.
Комментарии
это что за турист-то такой?