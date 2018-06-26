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Следственный комитет ведет проверку по факту гибели в реке Чумыш в Заринске пятилетней девочки и 55-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 22 июня компания взрослых вместе с ребенком находилась на берегу реки недалеко от железнодорожного моста.
"В то время, когда мать ребенка переплывала на другой берег, ее знакомый, посадив девочку на плечи, решил искупаться. В результате 55-летний мужчина и ребенок утонули. Спустя несколько дней в ходе поисковых мероприятий на расстоянии около четырех километров от места утопления были обнаружены тела мужчины и девочки", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Чумыш - коварная река, сколько людей на ней потонуло не счесть. Соболезную родным и близким.
Купаться с ребенком на плечах... О чем думал взрослый человек?