В редакцию портала Amic.ru обратился житель барнаульского поселка Ерестной, расположенного в нагорной части города. Он рассказал, что после субботнего урагана там до сих пор нет света и жители никак не могут выяснить, когда им вернут электричество.
"Мы с вечера субботы сидим без света. Куда только не звонили: никто не может сказать, когда к нам приедут и восстановят коммуникации. До сих пор еще у нас тут поваленные деревья лежат. И никто не приезжал", — рассказал Amic.ru житель поселка Дмитрий Евдокименко.
По его словам, люди в поселке возмущены бездействием властей и коммунальщиков.
Поселок Ерестной находится между Змеиногорским трактом и берегом Оби. Там около 10 улиц и несколько сотен домов.
В администрации Барнаула порталу Amic.ru сообщили, что о проблеме знают, но по срокам действительно есть задержка.
Читайте также: Улетевший балкон и сорванные крыши: новые фото последствий бури в Барнауле
"Коммунальные службы работают по заявкам в порядке очереди. После урагана в субботу вечером только в нагорной части города остаются открытыми 254 заявки (одна заявка — один конкретный дом без света — прим. ред.), и это без Затона. В поселок Ерестной бригада Горэлектросети должна выехать к вечеру", — сообщили в пресс-центре администрации.
Там уточнили, что сейчас в Центральном районе города, который пострадал больше всех, работает семь бригад электриков (не считая бригад, работающих в Затоне). Пока основные силы брошены на серьезно пострадавший Затон. Водоснабжение там восстановили только к утру понедельника, 25 июня. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. И до сих пор разбирают завалы.
Еще одной проблемной точкой был поселок Цветы Алтая. Сейчас там завершаются аварийно-восстановительные работы на электросетях. К вечеру здесь должны полностью восстановить электроснабжение.
Комментарии
Так тут врио же распинался, что все хорошо...
Это результат путинской оптимизации кадров, которую рьяно поддержал Карлин. Людей сократили, а после ураганов работы невпроворот, так что это только начало, а ураганы будут всё чаще, за что спасибо опять Карлину, продававшему лес китайцам. Теперь Карлин в комфортной Москве, а мы будем глотать без леса пыль со степей и выбрасывать поваленные ветром оставшиеся деревья. Спасибо проголосовавшим за Путина, вот нет на вас огнемётов.
26.06.2018 15:47
- гость -
Да задолбали вы с этим лесом. При чем здесь лес? Ураган шел с обской поймы и зайдя на гору начал косить деревья.
Жители СНТ Сибирский садовод ,так же живут без света и соответственно воды третьи сутки. А в Инете только рапортуют что всё хорошо. Напротив Цветы Алтая, там пол посёлка из администрации живут. Так им быстро восстановили.
Да это не лес. Это принцессу Укока надо назад закапывать. ))))
Жаль, что у жителей Ерестной нет возможности смотреть телевизор, и собственными глазами и ушами убедиться, насколько они не правы. В стране всё движется вперед - большой футбол, космонавты летают в космос, зарплаты повышаются невиданными темпами. А они об электричестве...
Чуча, а что, жителей Ересной из домов не выпускают и они на работы не ходят?
26.06.2018 16:00
- гость -
26.06.2018 15:47
- гость -
Да задолбали вы с этим лесом. При чем здесь лес? Ураган шел с обской поймы и зайдя на гору начал косить деревья.
Это вы задолбали сваливать свои косяки хоть на кого-то и на что-то.
На Кордоне света тоже нет и воды.
Какие косяки, что деревья попадали от ветра? Что вы несете?
Может надо было всё подчистую вырубить, по-вашему?
26.06.2018 16:00
- гость -
а при том, что воздух нагрелся над вырубками и выжигами лесов и столкнулся с холодным речным. чем больше разница температур - тем сильнее ураган.