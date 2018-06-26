В Екатеринбурге вынесено решение по делу с участием руководителя филиала компании "Газпром Трансгаз Екатеринбург" Дмитрия Кондратьева (на фото). Соседи по подъезду обвиняли его в том, что он наорал матом на их семимесячного младенца. Папу малышки, который заступился за свою дочь, наказали за побои, нанесенные работнику "национального достояния".
Через несколько часов после инцидента папа ребенка встретился с сотрудником "Газпрома". Словесный конфликт перерос в драку. Примечательно, что побои, нанесенные папе ребенка, полиция расследовать не стала. Борцы за общественную безопасность решили, что по этим материалам необходимо вынести решение об отказе.
"Принято решение о применении наказания в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей", — сообщили в аппарате суда. Такое решение вынесла мировой судья Ольга Клюжева.
"Обязательно будем обжаловать данное решение. Будем идти до победного", — заявил оштрафованный отец Дмитрий Максимов. А вот Кондратьев отказался комментировать решение суда.
История произошла осенью 2017 года в элитном доме в Екатеринбурге. Как пишет издание, топ-менеджер "Газпрома" Дмитрий Кондратьев, выйдя в два часа дня в трусах на лестничную клетку, наорал матом на малышку, которая плакала в коляске, рядом с которой стояла няня. Вечером родители устроили поквартирный обход и выяснили, кто оскорбил ребенка. Кондратьев не стал извиняться и послал соседей куда подальше. Тогда между Максимовым и Кондратьевым произошел словесный конфликт, переросший в драку. Побои, нанесенные папе ребенка, полиция расследовать не стала, вынеся отказные решения по материалам.
Комментарии
Да здравствует справедливый суд , который справедлив только для богатых.
26.06.2018 17:24
- гость -
Да здравствует справедливый суд , который справедлив только для богатых.
А в нашей стране - россии (заглавной буквы она уже не достойна) все делается только для богатых - и поблажки антисанкционные/налоговые, и суды (уголовные/арбитражные) на их стороне..
Второй-то тоже из богатых, раз живет в том же элитном доме и содержит няню.
Просто получил по соплям и решил поскандалить через суд. У Газпромовца просто народное достояние больше, поэтому и победил в суде.
Орущая малышка в подъезде - это что-то.
26.06.2018 17:29
Alex3k
а вы хотели справедливости там где правит капитал?
там где деньги во главе всего правят, правы только деньги, справедливы только деньги, соблюдены интересы только денег...
вы же против коммунистов
могли и посадить папашу, 5 рубликов это еще по божески !!!
Ну, допустим, твари не только в Газпроме служат...
Эту страну спасут лишь партизаны, не обязательно приморские.