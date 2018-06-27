"Сковородовна" разыграла iPhone 8 в честь 10-летия компании

Самому удачливому участнику розыгрыша вручили главный приз — iPhone 8. Также среди подарков были: кофеварка Dolce Gusto и сертификат на 10 бесплатных обедов в блинных.
Помимо вручения призов, зрителей ждала развлекательная программа от "Сковородовны" с конкурсами и сюрпризами, а также мастер-класс по текстильным куклам, интерактивные площадки для детей, фотозона и выступления артистов.
Полный фотоотчет будет размещен в официальной группе сети блинных "Сковородовна" в соцсети "ВКонтакте".
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