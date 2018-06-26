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Следственный комитет подключился к разбирательству в резонансной истории об удержании водителем и кондуктором барнаульского автобуса 77-летней женщины, которая забыла дома пенсионное удостоверение.
Как сообщили в краевом управлении СКР, в связи с этим происшествием, освещенным в СМИ, организовано проведение доследственной проверки.
"По словам журналистов, пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и денежные средства дома, хотя проездной у пожилой женщины имелся. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Следователи установят все обстоятельства случившегося и дадут юридическую оценку действиям водителя и кондуктора автобуса.
Комментарии
Кондуктор и водитель задержали правонарушительницу, которая путём обмана и злоупотребления доверием хотела совершить поездку по чужому проездному, что не так?
Если ей 77 лет, то неужели не видно? А вообще всё законно.Закон один для всех, так ведь?