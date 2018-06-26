Умер поэт Андрей Дементьев

В возрасте 89 лет умер советский и российский поэт Андрей Дементьев, сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Анну Пугач.
"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала Пугач.
Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.
"Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет", — сказал собеседник "Интерфакса".
Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР. С 1972 по 1981 год был первым заместителем главного редактора журнала "Юность", а в течение последующих 12 лет (до 1993 года) — главным редактором. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим. В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
Комментарии
1981-1992 годах главным редактором журнала "Огонек" был Коротич! а он "Юность"