Полиция Москвы задержала топ-менеджера "Синергии", который насмерть сбил беременную женщину, сообщает LIFE со ссылкой на Mash.
Как отмечается, еще одна пострадавшая в аварии остается в реанимации.
Инцидент произошел 18 июня. Врачи пытались спасти жизнь беременной женщины, перелив ей более 20 литров крови, но 24 июня она скончалась, не приходя в сознание. Ребенок умер сразу.
Отмечается, что до трагического происшествия топ-менеджер "Синергии" 49 раз нарушал ПДД. Он и в тот день начал придумывать различные версии, чтобы уйти от наказания. Впрочем, как считает супруг погибшей, виновник ДТП может получить мягкое наказание. Якобы ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью.
Комментарии
Забрал 2 жизни сразу и еще в реанимации человек, вот такой с 49 нарушениями ???
на колыму эту тварь
рожа просит кирпича!
гореть ему в аду!
Руководство СИНЕРГИЯ, не оставляйте без внимания этот случай, увольте этого упыря!
Если бы на пикет какой то вышел или чувства оскорбил ... , тогда да, получил бы сполна.А так - выговор, строгий выговор!