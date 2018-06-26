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Двоих 15-летних подростков ожидает скамья подсудимых по обвинению в угоне автомобилей, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Согласно данным правоохранителей, в конце апреля текущего года один из обвиняемых, находясь в компании несовершеннолетних в возрасте от 11 до 13 лет, совершил кражу автомобиля ВАЗ 2104.
"Открыв незапертую дверь, подросток сел за руль транспортного средства, а его товарищи при этом толкали автомобиль. Похищенным обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Через несколько дней подросток со своим 15-летним другом аналогичным способом совершили угон автомобиля ВАЗ 21061", — отмечают в СКР.
Впрочем, на сей раз молодым людям не удалось довести до конца свой преступный умысел, поскольку они столкнулись с припаркованным во дворе автомобилем Honda, а затем покинули место происшествия.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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