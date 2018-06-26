Глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" пообещал, что роста цен на "жизненно важные" товары из-за повышения НДС с 18 до 20% не будет.
По словам министра, дополнительные средства, полученные от повышения НДС, пойдут на развитие социальной инфраструктуры.
"Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года", — сказал Силуанов.
О повышении НДС правительство объявило 14 июня, когда было принято решение о повышении пенсионного возраста. 16 июня инициатива была внесена в Госдуму.
В первом чтении законопроект планируют рассмотреть 3 июля.
Комментарии
роста цен на "жизненно важные" товары из-за повышения НДС с 18 до 20% не будет.
На воду и воздух?
26.06.2018 19:09 И на Солнце. Но прежде воздух и солнечный свет переведут в категорию "товары" со всеми вытекающими.
Не будет повышения цен на бензин,не будет поднятия пенс.возраста бла бла.......)))
Да ты че? А раньше-то почему не сказал? Мужики-то не знают.
Запутинцы! Смотрите каких уродов вы выбралми