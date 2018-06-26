Фото: barnaul.org
Восстановительные работы продолжаются в барнаульском микрорайоне Затон, который серьезно пострадал в результате урагана, обрушившегося на краевую столицу вечером 23 июня.
Как сообщили во вторник в пресс-центре городской администрации, за двое суток здесь освободили от завалов дорогу, ведущую в микрорайон, а также расчистили дорожное полотно и линии электропередачи на основных улицах Затона.
Энергетики провели восстановительные работы по прокладке новых электрических сетей протяженностью более 10 километров. Также было установлено и заменено более 30 опор линии электропередачи взамен тех, что разрушил ураган.
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Не пощадила буря и дома местных жителей. Так, у 30 многоквартирных домов и у 51 частного дома повреждена кровля. Также повреждено более 200 ограждений и 150 надворных построек.
"Водоснабжение в Затоне восстановлено полностью, электроснабжение восстановлено в большей части микрорайона, к энергообеспечению подключены все подстанции, в работе находятся 60 точечных заявок от жителей. По итогам сегодняшнего оперативного совещания в администрации города принято решение усилить группировку сил и средств для ликвидации последствий грозового шторма в Затоне", — добавляют городские власти.
Комментарии
И зачем Амик без конца постит о повторении урагана? Это заявил кто-то из официальных лиц?
Для чего редакция выдумывает то, чего нет?