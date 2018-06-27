Фото: vk.com/incident_brn
Экстремальную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 27 июня — в регионе действует штормовое предупреждение из-за возможной бури, аномальной жары и высокой пожароопасности.
Так, согласно данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах ожидается дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. При этом дневные температуры в крае составят +27...+32 градуса.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.
В Барнауле дождь с грозой и градом ожидается во второй половине дня. Температуры за окном в краевой столице составят +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с усилением до 13-18 метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что повторение грозового шквала, который обрушился на Барнаул вечером 23 июня, может произойти 27 и 28 июня.
В этом контексте всем необходимо не забывать о мерах безопасности.
Комментарии
Не надо истерик, вот этих вот слез
Это пока лишь погоды прогноз.
Mélodie d'amour chantait le coeur Эммануэль.