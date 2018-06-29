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Пусть всегда будет праздник: парк "Арлекино" приглашает на день рождения

, ИА "Амител"
1 июля - открытие колеса обозрения, розыгрыш призов, концерт, файер-шоу и многое другое

Парк развлечений и отдыха "Арлекино", не так давно открывшийся в нашем городе, уже успел завоевать любовь больших и маленьких барнаульцев. Семейные, детские и экстремальные аттракционы, пейнтбол, веревочный городок, катание на лошадях – всех развлечений просто не перечислить. По будням здесь можно отдохнуть от городской суеты, а выходные всегда превращаются в фееричный праздник, когда для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия. Эти выходные не станут исключением, тем более что парк "Арлекино" отмечает свой день рождения и приглашает всех разделить с ним эту радость.

Место встречи – колесо обозрения, где уже в это воскресенье, 1 июля, с 18:00 до 22:00 гостей парка "Арлекино" ждет по-настоящему грандиозный праздник:

  • Красная дорожка
  • Живой вокал от JBM Media Group
  • Торжественное открытие колеса обозрения
  • Вкусные призы от компании "Грильница"
  • Розыгрыш билетов на аттракционы парка
  • Мимы от компании "Армада"
  • Дегустация напитков от компании "Бочкари"
  • Пресс-волл с логотипом партнеров
  • Людям в костюмах – бесплатный вход на колесо обозрения
  • За лучший костюм в подарок ящик лимонада от компании "Бочкари" и билеты на аттракционы парка
  • В завершении мероприятия – огненное шоу от компании "Армада".

Приходите на праздник и принимайте участие в конкурсе в социальных сетях парка "Арлекино", где есть возможность выиграть 30 билетов на аттракционы. Условия — в группе "ВКонтакте".

Семейный парк развлечений и отдыха "Арлекино"
г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149 а

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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