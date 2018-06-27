Фото: avito.ru
Коттедж площадью 232 квадратных метра продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что дом расположен на участке площадью 27 соток с очень красивым кусочком леса. К жилью подведены центральные коммуникации. Выполнен евроремонт.
На первом этаже расположены кухня, холл, гостиная с камином, санузел, гардероб, котельная, выход в гараж и сам гараж, рассчитанный на два автомобиля. На втором этаже находятся три спальни, два санузла, комната отдыха, сауна.
На участке имеется баня.
Комментарии
А евроремонт предполагает торчащий из стены кусок кабеля с патроном и энергосберегающей лампочкой?
Евроремонт-это "еврейский" ремонт.