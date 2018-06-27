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Тезис о том, что пляжный сезон — это время срочного похудения, уже давно не вписывается в мировые тренды. На поверку оказывается, что фигуристые представительницы прекрасного пола могут дать фору моделям классического образца.
Сегодня красотки plus-size, работающие в мире большой моды, уверенно это доказывают.
Комментарии
жирдяйки. блюээээээ.......
Можно иметь 45 кг веса и висящий живот и целлюлит, а можно 70 и всё при всём. Если конечно это всё не силикон. Есть русское слово "дородная", означает женщина, созданная для родов. и это далеко не 45 кг и не 80-90 см в бёдрах.
Такие молодые и такие жирные. Позорище. Статья для желающих тешить свою лень и обжорство. Стройные замечательно рожают, не слушайте жирдяек.
Я б не стал.
и только мужики жирдяи с пивным животом чувствуют себя королями в этой жизни
Алтайские мачи в тренде!
Правда с зряплатой в 15 тыс только Машку с колхозу можно.
Но гонору больше чем в шляхте