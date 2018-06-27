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Список добрых дел: Андрей Щукин о былом с ЛДПР и будущем в "Единой России"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Вице-премьер алтайского правительства объяснил, почему ушел от либерал-демократов к единороссам и как ему работается с Томенко

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Андрей Щукин — один из немногих политиков Алтайского края, кто успел побывать по три стороны политических баррикад. Долгое время он возглавлял алтайское отделение ЛДПР, последние полтора года он работает на посту заместителя председателя регионального правительства (курирует культуру и спорт), и вот недавно он вступил в ряды сторонников партии "Единая Россия". О причинах решения так круто поменять партию Андрей Щукин рассказал корреспонденту портала Amic.ru в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле.

От ЛДПР к "Единой России"

Корр.: Несмотря на переход в правительство в январе 2017 года, вы сохранили свое членство в партии ЛДПР. Однако в начале июня 2018 года вы из партии вышли. Почему? Кто-то попросил?

А.Щ.: Нет, никто меня не просил. Прошло время, и я понял, что назад дороги нет. Оставаться в непонятном статусе не стоило, надо было определяться. Я написал заявление об исключении по собственному желанию. В то же время понимал, что не стоит оставаться в стороне от политических кампаний и движений. Потому и написал заявление о вступлении в ряды сторонников партии "Единая Россия" (вступить в саму партию можно только через полгода — прим. ред.). Предварительно у нас были разговоры, нужен ли я им в каком-то качестве, в том числе и политическом. Они проявили заинтересованность в моей нескромной персоне.

Корр.: Коллеги по партии ЛДПР как восприняли?

А.Щ.: Нейтрально. Никаких упреков. Жизнь идет. Это важный отрезок моей жизни и я никогда не буду о нем жалеть и говорить, что я был в какой-то неправильной структуре.

Корр.: Но все-таки "Единая Россия" для вас — это возможность заниматься политикой или это чиновничья необходимость?

А.Щ.: Почему необходимость? Виктор Томенко вообще беспартийный и никаких вопросов нет. Тут немного другое: я полтора года не занимался политикой. И, вступив в ряды сторонников правящей партии, оставил за собой возможность к ней вернуться. Конечно, совместно с исполнением своих ежедневных обязанностей. Но если это будет нужно партии и если это пойдет во благо жителей. Если нет, то буду рядовым членом. Но думаю, что будут истории, где я буду задействован. Надеюсь, что мой политический опыт будет востребован в партии большинства.

Корр.: Когда вы были в ЛДПР, вы придерживались позиции и ценностей партии. Сейчас вы сторонник "Единой России", вы разделяете позицию партии?

А.Щ.: Безусловно. Да и тогда. Вспомните — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во всех существенных вещах поддерживал президента. ЛДПР до сих пор является конструктивной оппозицией. Если критикуешь — предлагай другой вариант решения вопроса, чем я и занимался в ЛДПР. Только в шестом созыве АКЗС у меня было 40 законопроектов, которые я довел до голосования. Из них 8 было принято, их подписал губернатор. Может, это и решило мою судьбу, что я не где-то там на чужбине скитался, а остался в Алтайском крае. Мы и сейчас (в правительстве — прим. ред.) придумываем много проектов: фестиваль "Земля целинная", марафон Дней культуры "Соседи", патриотический проект "Дорога в вечность".

Корр.: Сейчас, когда вы стали чиновником, как вы оцениваете деятельность оппозиции? Есть в Алтайском крае конструктивная оппозиция?

А.Щ.: Есть. Но мало конструктивных депутатских объединений и персон. Просто кричать, топать ногами и чего-то требовать — я теперь это называю верхоглядством. Хотя признаю, в прошлом и я долгое время занимался верхоглядством. Теперь этим занимаются те, кто пришел за нами. Но я там никого не знаю. Все-таки в пятом, шестом созывах были конструктивные депутаты. А сейчас… Население их не знает. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", как говорил Владимир Высоцкий. Как-то все тихо и мирно, без прорывов, позитивных изменений.

Корр.: Считаете ли вы себя исключительно провластным человеком теперь, или есть то, с чем вы не согласны во власти?

А.Щ.: Это нормально - быть несогласным. Но надо разделять: где твое личное мнение, а где право публично об этом заявить.

О Томенко и правительстве

Корр.: Как вам работается с новым губернатором, а точнее, врио губернатора Виктором Томенко?

А.Щ.: Мы работаем в том же режиме, который был и при Александре Карлине. Команда сформирована, взаимопонимание есть. Да, Томенко — руководитель другого времени и уклада. Сейчас он вникает в работу, встречается с жителями. Я часто бываю на таких его встречах и вижу, что у людей есть надежда на власть. Ни одного негативного отклика в его сторону я не слышал.

Корр.: С его приходом в работе правительства что-то уже поменялось?

А.Щ.: Нет. Все работают по своим направлениям и по тем программам, которые были инициированы и заложены предыдущим главой региона. Пока только один человек ушел по собственному желанию — первый заместитель председателя Сергей Локтев. Его обязанности исполняет Александр Лукьянов. Никаких технических или политических сбоев нет.

Корр.: Если Виктор Томенко будет избран, он будет формировать новое правительство. Как думаете, войдете ли вы в новый кабмин?

А.Щ.: Мою работу будет оценивать начальство. Я делаю, что мне положено, и будь что будет. Безусловно, не хочу кривляться, я заинтересован работать дальше в этой команде. Как сказал Александр Карлин, когда уходил: "Ты еще не слишком много плохого успел сделать для Алтайского края". Мой список добрых дел только начат, и я бы хотел продолжить работу на благо жителей Алтайского края.

Корр.: Полтора года назад, когда вас назначили членом правительства, это решение Карлина для многих было неожиданным.

А.Щ.: Оно и для меня было неожиданным. Я тогда не попал в седьмой созыв АКЗС, искал работу. Александр Богданович позвал меня на встречу и предложил этот пост. Времени думать не было, я согласился.

Корр.: Насколько сложно было влиться в работу?

А.Щ.: Сложно. Когда ты этим не занимаешься, кажется, что всё понимаешь. Но на самом деле это не так. На старте не хватает знаний и опыта, приходилось перестраиваться, учиться по ходу. Помогало, что я мог зайти к любому коллеге посоветоваться, мог зайти и к губернатору. И до сих пор я ориентируюсь на старших товарищей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.06.2018 07:14
Принцып работ

"Ты еще не слишком много плохого успел сделать для Алтайского края".

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27.06.2018 07:43
- гость -

Кто уже трижды переобулся, переобуется и в четвертый раз.
Я бы на него не положился, и не взял бы в свою команду.

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