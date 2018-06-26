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Путин назначил бывшего министра связи Щеголева полпредом в ЦФО

, ИА "Амител"
Щеголев был министром связи с 2008 по 2012 год, а затем стал помощником президента

Фото: ria.ru

Президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего министра связи Игоря Щеголева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщается на сайте Кремля.

Щеголев был министром связи с 2008 по 2012 год, а затем стал помощником президента.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники писали о том, что Щеголев станет полпредом в ЦФО. Когда Путин представил новый состав администрации, то Щеголев остался одним из двух помощников, чья судьба оказалась неясна: не было указа о его переназначении или отставке.

В 1998 году Щеголев перешел на работу в правительство. Он стал пресс-секретарем премьер-министра Евгения Примакова. В том же году он был назначен начальником Управления правительственной информации аппарата правительства. В 2000 возглавил пресс-службу президента. В мае 2008 года Щеголев был назначен министром связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту Леонида Реймана. В 2012 году стал помощником президента: он курировал связь и IT.

Щеголев сменит на посту полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, который в мае был назначен вице-премьером по сельскому хозяйству.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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26.06.2018 19:39
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