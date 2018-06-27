Фото: ok.ru
Портал Amic.ru продолжает серию материалов, посвященных теме роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в крупнейших населенных пунктах Алтайского края.
Напомним, что уже по сложившейся в нашей стране традиции плата за ЖКУ будет повышена с 1 июля.
Ранее мы уже сообщали, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество, и подробно рассказывали о повышении "таксы" за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Алейске, Славгороде и Яровом.
Сегодня в центре внимания город Заринск. Здесь ситуация с предстоящим увеличением расценок на ресурсы выглядит так:
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