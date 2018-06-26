Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил работодателей, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения, сообщает LIFE.
Медведев отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей", — заявил глава правительства.
По его словам, он поручил Роструду внимательно следить за тем, чтобы права граждан соблюдались, так как дискриминация в трудовых отношениях по возрасту в России законодательно запрещена.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста.
Комментарии
Топнул ножкой и обрызгал всех из уточки.
Вот это настоящее поручение, настоящего Премьера Великой России. Новое правительство - Новая Россия -Новые цены - Новые задачи - Новые пенсионеры!!!!
Как там мечтала старушка Мадлен Олбрайт? Для России 15 миллионов жителей достаточно...
Вован и Димон воплощают в жизнь ее мечту
как должно быть и как есть - это у нас в стране две большие разницы, потому как ответственным за такое положение дел ничё не будет.