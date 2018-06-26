Ведущего Первого канала накажут за матерное слово в прямом эфире

Телеведущий Артем Шейнин получит взыскание за употребленное матерное слово в прямом эфире программы "Время покажет", передает ТАСС.
"С ним будет проведена беседа, наложено взыскание", — сказал представитель пресс-службы Первого канала, не уточнив характер взыскания.
26 июня Шейнин употребил в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" нецензурное слово, пока рассказывал об отношении российских болельщиков к результатам игры отечественной сборной на чемпионате мира. Программа была посвящена поражению команды России в матче против Уругвая.
Шейнин цитировал слова друга и случайно произнес матерное слово, созвучное с "долбодебилизм". После он сказал "ой", издал протяжное "пи" и продолжил пересказ истории.
Россияне уступили уругвайцам в понедельник, 25 июня, со счетом 0:3 в заключительной игре группового этапа чемпионата. Команда заняла второе место в группе А, набрав шесть очков и пройдя в 1/8 финала, где сыграет с испанцами. Матч состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 17:00 мск.
Комментарии
Ничего, опять отдохнет и отлечится в гейевропе. А издержки профессии и роли кому следует простят и закроют глаза. Чего только для якобы более правдивого образа из себя якобы не вылепишььььььь
Давно пора гнать в шею этого хама Шейнина.