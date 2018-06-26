Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не нуждается в поздравлениях от ведущего демократа в комитете палаты представителей конгресса США по разведке Адама Шиффа, и предложил ему заткнуться, сообщает РИА Новости.
Так Калын ответил на сообщение Шиффа, в котором тот призвал не поздравлять Эрдогана с победой на президентских выборах, так как она стала возможной лишь "путем уничтожения оппозиции, арестов, насилия и подавления свободы прессы".
"Президент Эрдоган, конечно, не нуждается в ваших поздравлениях, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться", — написал Калын.
В Турции 24 июня прошли досрочные президентские и парламентские выборы. По данным обработки 99,9% бюллетеней, Эрдоган победил с результатом 52,6%.
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